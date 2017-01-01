В машину, в которой ехал сотрудник полиции и его пассажиры, врезалась женщина, на высокой скорости вылетевшая на главную дорогу. Виновница аварии не пострадала и будет задержана.

В ДТП погиб полицейский и ребенок facebook.com

В ДТП возле села Гоголев под Киевом погиб сотрудник полиции и его семилетняя пассажирка. Об этом сообщила пресс-служба полиции Киевской области в понедельник, 19 августа.

По предварительным данным, 37-летняя жительница Киева за рулем внедорожника Audi значительно превысила разрешенную скорость движение и не предоставила преимущество автомобилю Chevrolet, который двигался по главной дороге.

Произошло столкновение, в результате которого водитель Chevrolet погиб на месте. Им оказался сотрудник полиции Вышгородского района. Кроме него в машине находился пассажир и двое его детей. 7-летняя девочка от полученных травм погибла, а мужчина с сыном госпитализированы в тяжелом состоянии.

Водитель Audi не пострадала. Ее собираются задержать для привлечения к ответственности по ст.286 Уголовного кодекса - нарушение правил дорожного движения, приведшее к гибели людей.

Cмотрите фотогалерею: Полицейский и ребенок погибли в ДТП под Киевом

Напомним, что ранее в Черкассой области три человека погибли в ДТП с участием автобуса.

Также сообщалось, в Киеве внедорожник врезался в машину патрульных.

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