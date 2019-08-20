ОПЗЖ претендует на вице-спикера, "Батькивщина" и "Голос" - отказались

В ОПЗЖ не знают, можно ли считать оппозицией "Европейскую солидарность".

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“Батькивщина“ и “Голос“ отказались от должности заместителя председателя Верховной Рады, заявил представитель ОПЗЖ Вадим Рабинович заявляет, что. Об этом сообщает УНИАН.

“Батькивщина“ и “Голос“ отказались от должности вице-спикера. То есть, из оппозиции претендуем только мы. Ну, я не знаю, насколько партия Порошенко является оппозиционной ... Мы сказали: мы претендуем на этот пост и будем подавать свою кандидатуру “, - отметил Рабинович.

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“ОПЗЖ“ хочет также увидеть, какие комитеты ей дадут. Как сообщил Рабинович, вновь избранные народные депутаты договорились, что завтра в 12:00 должны быть точно сформулированы предложения, которые комитеты могут быть отданы под руководство оппозиции.

Он отметил, что оппозиция должна получить комитеты, с помощью которых можно “контролировать власть“, в частности, регламентный и по деятельности правоохранительных органов.

Завтра ожидаются предложения по комитетам, а в четверг уже можно провести заседание группы и обсудить окончательные предложения.

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Говоря о рассадке депутатов в сессионном зале, Рабинович подтвердил, что места уже “поделили“, в частности “ОПЗЖ“ остается на местах фракции “Оппозиционный блок“, а первые ряды займет “Слуга народа“.

Напомним, ранее сообщалось, что "Слуга народа" готова разделить с оппозицией руководство некоторых комитетов.

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