ЛГБТ и сочувствующих созывают на первый Марш равенства в Харькове

Шествие в поддержку прав ЛГБТ-сообщества пройдет по улицам Харькова 15 сентября.

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Марш равенства впервые состоится 15 сентября в Харькове. Об этом сообщается на странице KyivPride в Facebook во вторник, 20 августа.

Участники пройдут маршем, выступая в защиту равных прав и возможностей для людей независимо от их сексуальной ориентации и гендерной идентичности. Также предусмотрены различные мероприятия и лекции по защите прав с 9 по 15 сентября.

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“Мы чувствуем большую потребность и вдохновение в солидарности с этим событием. Солидарность и поддержка, без которых невозможно наше существование как движения. Так же, как КиевПрайд невозможен без всех вас“, - написали организаторы.

“Мы призываем вас всячески распространять информацию о ХарьковПрайде, делиться со своими друзьями и просто показывать своей поддержкой, что нас много и мы не остановимся на пути к правовой и равноправной Украине для всех“, - сказано в сообщении KyivPride.

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Организаторы также заявили, что тема первого прайда - “Харьков для всех. Безопасность для всех“.

Напомним, в начале июля Киевпрайд обвинил Владимира Зеленского в том, что он не разделяет европейские ценности.

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