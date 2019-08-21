В Николаеве застрелился мужчина, которому отказали в операции на сердце

Мужчина предупреждал врачей, что покончит с собой.

В Николаеве по улице Соборной в собственной квартире нашли тело мужчины 1948 года рождения. Об этом сообщают Новости N.

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Предварительно известно, что причиной смерти стало огнестрельное ранение. Возле тела нашли револьвер. Полицейские подозревают, что это было самоубийство.

Родные рассказали, что мужчина болел. У него была тяжелая болезнь сердца. Врачи отказали в операции и он неоднократно говорил в кругу семьи, что покончит жизнь самоубийством, если ему откажутся сделать необходимую операцию. Вероятно, мужчина превратил свои слова в действия.

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Возбуждено уголовное дело по факту умышленного убийства с пометкой “самоубийство”.

Напомним, под Харьковом 15-летняя школьница повесилась из-за неразделенной любви. Девочка очень страдала из-за разрыва с молодым человеком.

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