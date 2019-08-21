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В Николаеве застрелился мужчина, которому отказали в операции на сердце

Комментариев: 2
Мужчина предупреждал врачей, что покончит с собой.
Фото иллюстративное
Фото иллюстративное
depositphotos.com

В Николаеве по улице Соборной в собственной квартире нашли тело мужчины 1948 года рождения. Об этом сообщают Новости N.

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Предварительно известно, что причиной смерти стало огнестрельное ранение. Возле тела нашли револьвер. Полицейские подозревают, что это было самоубийство.

Родные рассказали, что мужчина болел. У него была тяжелая болезнь сердца. Врачи отказали в операции и он неоднократно говорил в кругу семьи, что покончит жизнь самоубийством, если ему откажутся сделать необходимую операцию. Вероятно, мужчина превратил свои слова в действия.

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Возбуждено уголовное дело по факту умышленного убийства с пометкой “самоубийство”.

Напомним, под Харьковом 15-летняя школьница повесилась из-за неразделенной любви. Девочка очень страдала из-за разрыва с молодым человеком. 

 

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Теги: самоубийство, Николаев, операция, болезнь
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Комментариев (2)
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Света    21.08.2019, 10:26
Оценка:  +1
Света
Почему по статье самоубийство, а не доведение до самоубийства?
designandrey65    21.08.2019, 10:10
Оценка:  0
designandrey65
Новая реформа минздрава... при отказе от дорогостоящей операции выдавать больному револьвер с одним патроном бесплатно....
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