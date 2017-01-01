Рф может выдать пятерых политзаключенных Украине

Речь идет о Владимире Балухе, Павле Грибе, Николае Карпюке, Станиславе Клыхе и Александре Кольченко.

После разговора Москальковой и Денисовой политзаключенных могут освободить Facebook Людмилы Денисовой

Читай также: Били током и душили: Стешенко рассказал о пытках ФСБ

Пятеро украинских политзаключенных, доставленных в московский следственный изолятор “Лефортово“, могут быть выданы Украине. Об этом сообщил российский “Интерфакс“.

В настоящее время “обсуждается формат этой процедуры“ - выдачи их Украине для отбывания наказания, назначенного судами в РФ, сообщает источник издания.

Накануне правозащитный центр “Мемориал“ сообщил, что украинцев перевели из исправительных колоний в следственный изолятор “Лефортово“ в Москве.

Читай также: Балуха без предупреждения перевезли в Москву

По данным центра “Мемориал“, 20 августа в СИЗО “Лефортово“ приняли передачи для Владимира Балуха, Павла Гриба, Николая Карпюка, Станислава Клыха и Александра Кольченко. В середине июля омбудсмены Украины и РФ Людмила Денисова и Татьяна Москалькова обменялись списками заключенных в России и Украине.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.