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Рф может выдать пятерых политзаключенных Украине

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Речь идет о Владимире Балухе, Павле Грибе, Николае Карпюке, Станиславе Клыхе и Александре Кольченко.
После разговора Москальковой и Денисовой политзаключенных могут освободить
После разговора Москальковой и Денисовой политзаключенных могут освободить
Facebook Людмилы Денисовой

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Пятеро украинских политзаключенных, доставленных в московский следственный изолятор “Лефортово“, могут быть выданы Украине. Об этом сообщил российский “Интерфакс“.

В настоящее время “обсуждается формат этой процедуры“ - выдачи их Украине для отбывания наказания, назначенного судами в РФ, сообщает источник издания.

Накануне правозащитный центр “Мемориал“ сообщил, что украинцев перевели из исправительных колоний в следственный изолятор “Лефортово“ в Москве.

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По данным центра “Мемориал“, 20 августа в СИЗО “Лефортово“ приняли передачи для Владимира Балуха, Павла Гриба, Николая Карпюка, Станислава Клыха и Александра Кольченко. В середине июля омбудсмены Украины и РФ Людмила Денисова и Татьяна Москалькова обменялись списками заключенных в России и Украине.

 

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Теги: политзаключенные, РФ, Украина, Балух, Клых, Гриб, Кольченко, Карпюк
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