К инциденту причастна и новая супруга мужчины.

Жизни двух женщин убийцы оценили в 50 тысяч долларов

В СБУ сообщили, что сымитировали заказное убийство матери с дочкой

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В СБУ сообщили, что сымитировали заказное убийство матери с дочкой

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В Службе безопасности Украины раскрыли детали операции по имитации заказного убийства Надежды Головач и ее дочери Юлии Зайковской под Киевом.

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В СБУ поступила информация о планах жителя Броваров Киевской области заказать убийство своей супруги и дочери. Известно, что убийство он "заказал" из-за споров по разделу имущества после развода.

К инциденту причастна и новая супруга мужчины, вместе с которой он предлагал исполнителю убийства 50 тысяч долларов.

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"Для предупреждения особо тяжкого преступления оперативники СБУ вывели посредника на условного "киллера". Для предоставления "доказательств выполненного задания" был проведен контроль за совершением преступления и осуществлена имитация убийства гражданок. Для подтверждения заказчику сделаны соответствующие постановочные фото и обнародована информация об их исчезновении", - сообщили в СБУ.

Заказчик и его супруга задержаны. Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 14, п. 11 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство).

Напомним, ранее появилась официальная информация о совершении заказного убийства метери и дочери.

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