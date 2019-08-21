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В СБУ сообщили, что сымитировали заказное убийство матери с дочкой

Комментариев: 2
К инциденту причастна и новая супруга мужчины.
В СБУ сообщили, что сымитировали заказное убийство матери с дочкой
© Юлия Зайкова/Facebook
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  • Жизни двух женщин убийцы оценили в 50 тысяч долларов
В СБУ сообщили, что сымитировали заказное убийство матери с дочкой
Жизни двух женщин убийцы оценили в 50 тысяч долларов
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В Службе безопасности Украины раскрыли детали операции по имитации заказного убийства Надежды Головач и ее дочери Юлии Зайковской под Киевом.

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В СБУ поступила информация о планах жителя Броваров Киевской области заказать убийство своей супруги и дочери. Известно, что убийство он "заказал" из-за споров по разделу имущества после развода.

К инциденту причастна и новая супруга мужчины, вместе с которой он предлагал исполнителю убийства 50 тысяч долларов.

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"Для предупреждения особо тяжкого преступления оперативники СБУ вывели посредника на условного "киллера". Для предоставления "доказательств выполненного задания" был проведен контроль за совершением преступления и осуществлена имитация убийства гражданок. Для подтверждения заказчику сделаны соответствующие постановочные фото и обнародована информация об их исчезновении", - сообщили в СБУ.

Заказчик и его супруга задержаны. Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 14, п. 11 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство).

Напомним, ранее появилась официальная информация о совершении заказного убийства метери и дочери.

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Теги: заказное убийство, СБУ, жена, муж
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Комментариев (2)
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Boxerogos    21.08.2019, 13:14
Оценка:  -1
Boxerogos
Не зря этих клоунов никто из нормальных людей всеръёз не воспринимает...
Nikolas_Adver    21.08.2019, 12:24
Оценка:  -1
Nikolas_Adver
да они всю работу свою имитируют)))) то блогера задержат после 5 лет слежки, то схрон раскопают времен ВОВ))))
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