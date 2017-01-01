В Одессе жестоко избили поляка
23-летний Казаку Вадим приехал в Одессу из Польши. Парень несколько дней не выходил на связь с родными, поэтому они начали поиски сына. Об этом сообщили в соцсетях.
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Сообщается, что одесситы звонили родителям парня на протяжении нескольких дней. Многие видели его в городе. Нашли парня в реанимации одной из больниц Одессы.
Оказалось, что парня жестоко избили. Он получил множественные травмы различной степени тяжести. За его жизнь сейчас борются врачи.
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У парня при себе не было ни документов, ни денег, поэтому врачи долго не могли связаться с его родственниками.
На данный момент расследованием дела по факту жестокого избиения иностранца занимается полиция. Следователи ждут, когда парень очнется и даст им показания.
Напомним, на пляже в Одессе избили бразильца и отняли у него 30 тысяч долларов. У потерпевшего многочисленные ушибы и сломаны несколько ребер. На данный момент мужчина находится под наблюдением врачей.
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