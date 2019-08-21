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Порошенко с семьей рыбачит в Норвегии - СМИ

Комментариев: 19
Бывшего президента Украины вместе с семьей видели в аэропорту города Олесунн, куда со всего мира съезжаются любители рыбалки.
Порошенко видели в норвежском Олесунне
Порошенко видели в норвежском Олесунне
fjordnorway.com

Петр Порошенко вместе с семьей отправился на отдых в норвежский город Олесунн, известный центр рыболовецкого туризма. Об этом в среду, 21 августа, со ссылкой на очевидцев, сообщают Українські Новини.

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Отмечается, что пятого президента Украины видели сразу же после прибытия чартерным рейсом в местном аэропорту Вигра.

Он прилетел в воскресенье 18 числа в 12:26 по местному времени из Киева, аэропорт Жуляны. Чартерным Bombardier Learjet 60 с бортовым номером T7-ISH, - сообщил очевидец.

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Других подробностей пребывания Порошенко в Норвегии источники не сообщили.

На этом же борту Петр Порошенко был замечен еще в марте 2016 года, когда осуществлял перелет в Малагу.

Данный самолет относится к коммерческой авиации, осуществляет чартерные перелеты и базируется в аэропорту Киев (Жуляны). Конечный владелец борта не афишируется, хотя в 2017-2018 годах он был замечен в перелетах по полетным листам авиакомпании Анда эйр.

Напомним, Порошенко не задекларировал компании с капиталом в 18 млн. При этом НАПК при проверке декларации экс-президента нарушений не заметило. 

 

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Теги: рыбалка, Норвегия, Порошенко, путешествие, Петр Порошенко
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Комментариев (19)
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T-REX2    21.08.2019, 16:29
Оценка:  +1
T-REX2
Шоб воно там втопилось
П    21.08.2019, 16:28
Оценка:  +2
П
После таких трудов надо лет 10 отдыхать со всей семьей и семейкой.
Letohradek    21.08.2019, 16:37
Оценка:  -2
Letohradek
Может успехами охрыпшей крысы поделишься? Он ведь не отдыхая, все время думает о благосостоянии своих избирателей! Не так ли?
Прокомментируй новость: Дмитрий Разумков заговорил о том, что зарплата народных депутатов мала.
farfalle    21.08.2019, 16:39
Оценка:  0
farfalle
Когда на очередное вече, лошарик?))
fkrfyfan    21.08.2019, 16:25
Оценка:  0
fkrfyfan
И стоило так далеко лететь чтобы тупо напиваться до зелёных соплей
MNI1957    21.08.2019, 15:54
Оценка:  +2
MNI1957
обоснуйте слово.РЫБАЧИТ
Letohradek    21.08.2019, 15:57
Оценка:  -3
Letohradek
Что за бред? ))) Зачем обосновывать значение этого слова? Рыбачить - РЫБУ ловить? Что непонятно?
Peyot    21.08.2019, 15:58
Оценка:  -2
Peyot
капец какие же вы кремлеботы тупогловые))))))
Letohradek    21.08.2019, 16:03
Оценка:  -3
Letohradek
Зачем обосновывать значение этого слова - Рыбачить?
Peyot    21.08.2019, 15:53
Оценка:  -3
Peyot
Шото оживились боты кремлеские месяц не было а тут повылазили. Очередное покрищення от ЗЕлупы грядет?
VSHIVANKA    21.08.2019, 15:44
Оценка:  +3
VSHIVANKA
ОСОБЕННОСТИ ПОРОСЯЧЕЙ РЫБАЛКИ.....))))
Peyot    21.08.2019, 15:30
Оценка:  -7
Peyot
Пока айкакоймолодец зеленский просрал в чистом виде внещнюю политику этот негодяй Порошенко по Новегиям рыбачит!!!
designandrey65    21.08.2019, 15:26
Оценка:  +5
designandrey65
Зпаретить ему и родственникам выезд из страны, а то так все награбленное вытаскает...
Letohradek    21.08.2019, 15:34
Оценка:  -8
Letohradek
Любопытно, что и кого он ограбил? Конкретнее - цыфры, факты, потерпевшие!!! Если таковых не имеешь, закрой свое грязное "рот"!
Nikolas_Adver    21.08.2019, 15:40
Оценка:  0
Nikolas_Adver
тебя, обапел, загляни в бумажник и обоссысь от счастья)))))
Peyot    21.08.2019, 15:54
Оценка:  -2
Peyot
Nikolas_Adver а хули ты хотел вы будете нападать окупировать и не заплатите? Если бы 73% дегенратов не проголосовали за малороского клоуна Порох бы еще вас кацап и не так опустил!!!!
Letohradek    21.08.2019, 15:54
Оценка:  -4
Letohradek
Это все аргументы и доказательства? Выходит так, что у тебя их нет )) И на кой хрен тогда нести чушь о грабеже?
Peyot    21.08.2019, 15:59
Оценка:  -1
Peyot
Letohradek прости друг впиндюрил тебе минус не по делу))))) ты просто как то яснее выражайся там выше а то фиг поймеш что ты имел ввиду!
Sancho-s    21.08.2019, 16:01
Оценка:  +1
Sancho-s
та єтот увалень ничего не привед'т, ему бі только воздух портить, а таких много...(((
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