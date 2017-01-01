На Южно-Украинской АЭС майнили криптовалюту - СБУ

Сейчас на изъятое оборудование наложен арест.

Сотрудники Южно-украинской АЭС майнили криптовалюту, разместив необходимое для этого оборудование прямо в режимном помещении. Кроме того, они допустили разглашение гостайны.

Об этом говорится в постановлении Центрального райсуда Николаева, сообщает "Новое время".

Этот суд рассматривал ходатайство СБУ об изъятии соответствующего оборудования.

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Как сообщается, для добычи криптовалюты сотрудники АЭС использовали компьютерную технику с подключением к интернету, которую несанкционированно разместили в помещении станции.

10 июня сотрудники СБУ провели на АЭС обыск. Они изъяли медиаконвертер, оптоволокно, часть сетевого кабеля. Суд разрешил арест этого имущества.

При этом отмечается, что действия сотрудников АЭС привели к разглашению сведений относительно физической защиты, составляющих государственную тайну. Сейчас на изъятое оборудование наложен арест. Дело расследует Служба безопасности Украины.

Как сообщалось в мае 2018, ровенские полицейские майнили криптовалюту на рабочем месте.

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