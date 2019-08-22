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“Ты меня слышала, с*ка?”: В Черновцах толпа подростков напала на школьницу

Комментариев: 1
Девочку заставляли встать на колени и просить прощения.
Девочку толкали
Девочку толкали
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В Черновцах толпа агрессивных подростков подкараулила школьницу среди белого дня и напала на нее. Об этом на своей странице в Facebook сообщила очевидица инцидента Наталья.

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Девушка рассказала, что проходила мимо и увидела толпу подростков, около 10-15 человек. Все они прижали к стене школьницу и требовали от нее извинений. Жертву заставляли встать на колени.

Ты сейчас встанешь на колени и будешь просить прощения. Ты меня слышала, с*ка? - приказывала одна из девочек.

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Наталья вовремя включила камеру на телефоне и начала снимать инцидент на видео. Подростки начали убегать. Между тем, часть разборок все же удалось заснять. 

Потом оказалось, что девочку заставляли просить прощения за то, что она якобы обзывала какую-то школьницу.

Увидев неравнодушную девушку, подростки убежали, ничего не объяснив.

Напомним, в Киеве девочки жестоко избили школьницу. Инцидент произошел на Оболони. 

 

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Теги: травля, дети, подростки, школьницы
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Комментариев (1)
GreenPeace!    22.08.2019, 14:06
Оценка:  0
GreenPeace!
Клоуны малолетние..откуда у детей столько агрессии.
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