Зеленский поднимет флаг Украины на Софиевской площади
Завтра, 23 августа, в День национального флага Украины президент Владимир Зеленский примет участие в церемонии поднятия государственного флага на Софиевской площади.
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Об этом сообщили в пресс-службе украинского гаранта.
В пятницу, 23 августа, в 9:00 Президент Украины Владимир Зеленский примет участие в церемонии торжественного поднятия Государственного флага Украины. Место проведения: Софиевская площадь, - сообщили в пресс-службе Зеленского.
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К слову, 23 августа в Украине отмечают День национального флага.
Напомним, военные провели тренировку Шествия Достоинства. В этом году в торжествах примут участие более 350 военнослужащих из Сухопутных войск, Сил специальных операций, десантно-штурмовых войск, Военно-Морских Сил, Военно-Воздушных Сил, ветераны АТО/ООС.
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