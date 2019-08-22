Адвоката в Кропивницком убили случайно - СМИ

Злоуышленник покушались на другого человека, а погибший адвокат проходил мимо места происшествия, пишут СМИ.

Пока неизвестно, на кого именно покушались в Кропивницком Точка доступу

Адвоката Александра Иванова застрелили в Кропивницком случайно, злоумышленники покушались на другого человека. Об этом в четверг, 22 августа, пишет местное издание Утренний город со ссылкой на источник.

По данным издания, преступники повторно пытались убить мужчину, на которого уже покушались в апреле этого года на Коваливке. "Именно тогда, 9 апреля 2019, около 21-00 ч. в одной из многоэтажек на улице Вокзальной, у АТБ, пpогремел взрыв", - сказано в сообщении.

При этом не сообщается, на кого именно покушались киллеры.

"А адвокат Александр Иванов по трагическим стечениям обстоятельств случайно попал под пули. Он просто проходил мимо места происшествия", - пишет издание.

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