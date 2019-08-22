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Адвоката в Кропивницком убили случайно - СМИ

Комментариев: 2
Злоуышленник покушались на другого человека, а погибший адвокат проходил мимо места происшествия, пишут СМИ.
Пока неизвестно, на кого именно покушались в Кропивницком
Пока неизвестно, на кого именно покушались в Кропивницком
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Адвоката Александра Иванова застрелили в Кропивницком случайно, злоумышленники покушались на другого человека. Об этом в четверг, 22 августа, пишет местное издание Утренний город со ссылкой на источник.
 
По данным издания, преступники повторно пытались убить мужчину, на которого уже покушались в апреле этого года на Коваливке. "Именно тогда, 9 апреля 2019, около 21-00 ч. в одной из многоэтажек на улице Вокзальной, у АТБ, пpогремел взрыв", - сказано в сообщении.
 
При этом не сообщается, на кого именно покушались киллеры.
 
"А адвокат Александр Иванов по трагическим стечениям обстоятельств случайно попал под пули. Он просто проходил мимо места происшествия", - пишет издание.
 
Как сообщалось, около 12:00 неизвестные на автомобиле расстреляли из автомата двух мужчин возле здания СИЗО. Адвокат Иванов погиб на месте. По неподтвержденным данным, второй мужчина скончался в больнице
 

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Теги: покушения, стрельба, убийство, адвокат, покушение, Кропивницкий
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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entranceandexit    22.08.2019, 19:39
Оценка:  +1
entranceandexit
порешали
ВосставшийИзБана    22.08.2019, 19:16
Оценка:  +1
ВосставшийИзБана
Случайности не случайны.
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