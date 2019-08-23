Тело обнаружила дворник, когда пришла на работу. Медики скорой помощи лишь констатировали смерть.

Все лицо было в зеленке: В Днепре на детской площадке нашли труп

Все лицо было в зеленке: В Днепре на детской площадке нашли труп

Утром в пятницу в Днепре на улице Бажова был найден труп мужчины. Он умер в сидячем положении прямо за столом на детской площадке. Все его лицо было испачкано зеленкой.

Об этом сообщает Информатор 23 августа.

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“По словам полиции, тело нашла дворник, когда пришла на работу. Она увидела мужчину, который сидит на лавочке, его голова была наклонена и лежала на столе. Сперва подумала, что тот спит. Подошла ближе и увидела, что он не дышит и не шевелится, рядом стояла недопитая бутылка пива, и все его лицо было облито зеленкой“, – говорится в сообщении.

Прибывшие на место происшествия медики скорой помощи лишь констатировали смерть. Умершего опознала жена, и сказала, что ее муж пил еще с вечера. Из-за чего наступила смерть и почему лицо трупа облито зеленкой, определит следствие.

Как сообщалось 7 июня, в Запорожье готовили масштабный взрыв возле детской площадки.

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