Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Все лицо было в зеленке: В Днепре на детской площадке нашли труп

Комментариев: 0
Тело обнаружила дворник, когда пришла на работу. Медики скорой помощи лишь констатировали смерть.
Все лицо было в зеленке: В Днепре на детской площадке нашли труп
© Информатор
Фото 1/4
  • Полиция устанавливает, почему лицо трупа в зеленке
  • Полиция устанавливает, почему лицо трупа в зеленке
  • Полиция устанавливает, почему лицо трупа в зеленке
  • Полиция устанавливает, почему лицо трупа в зеленке
Все лицо было в зеленке: В Днепре на детской площадке нашли труп
Полиция устанавливает, почему лицо трупа в зеленке
Показать полный текст
Поделиться фотографией:
Реклама

Утром в пятницу в Днепре на улице Бажова был найден труп мужчины. Он умер в сидячем положении прямо за столом на детской площадке. Все его лицо было испачкано зеленкой.

Об этом сообщает Информатор 23 августа.

Читай также: В киевской квартире обнаружили мумию пенсионерки

“По словам полиции, тело нашла дворник, когда пришла на работу. Она увидела мужчину, который сидит на лавочке, его голова была наклонена и лежала на столе. Сперва подумала, что тот спит. Подошла ближе и увидела, что он не дышит и не шевелится, рядом стояла недопитая бутылка пива, и все его лицо было облито зеленкой“, – говорится в сообщении.

Прибывшие на место происшествия медики скорой помощи лишь констатировали смерть. Умершего опознала жена, и сказала, что ее муж пил еще с вечера. Из-за чего наступила смерть и почему лицо трупа облито зеленкой, определит следствие.

Как сообщалось 7 июня, в Запорожье готовили масштабный взрыв возле детской площадки.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: смерть, Днепр, мужчина, труп
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь