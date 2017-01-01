На границе с Венгрией увеличились очереди

В ожидании стоят более 200 автомобилей.

На границе с Венгрией очереди возникли на нескольких пунктах пропуска unn.com

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По состоянию на 9:00 пятницы на границе Украины и Венгрии в пункте пропуска “Тиса“ (Чоп) в Закарпатской области начали уменьшаться очереди, однако появились на других пунктах пропуска на границе с этой страной и достигли в общем 215 автомобилей.

Об этом сообщается в данных Западного регионального управления Государственной пограничной службы Украины.

Тогда как на шесть часов на границе с Венгрией в ПП “Чоп (Тиса) - Захонь“ находилось 110 автомобилей, на 9:00 очереди в этом пункте пропуска сократились до 90 автомобилей.

В то же время, появились очереди в других пунктах пропуска на украинско-венгерской границе. В ПП “Вилок - Тисабеч“ стояли 40 автомобилей, в ПП “Лужанка - Берегшурань“ - 55, ПП “Звонково - Лонья“ - 10, ПП “Косино - Барабаш“ - 20.

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Во Львовской области на границе Украины и Польши в ПП “Шегини - Медика“ своей очереди ожидали еще 40 легковых автомобилей, в ПП “Краковец - Корчева“ - еще 40.

На границе со Словакией в пункте пропуска “Ужгород - Вишне Немецкое“ находилось 30 автомобилей.

При этом в других пунктах пропуска на западной границе автомобильных очередей по состоянию на 9:00 не зафиксировано.

Как сообщалось 22 августа, в пункте пропуска “Тиса“ (Чоп) вышла из строя база данных венгерской таможни.

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