Украинский воин установил Национальный флаг под носом у боевиков в Авдеевке

В “серой зоне” взвился украинский флаг.

Боец 92-ой отдельной механизированной бригады, которая сегодня защищает восточные рубежи страны возле Авдеевки, с день Государственного флага установил его прямо под носом у боевиков. Об этом сообщает пресс-служба бригады.

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Говорится, что воин по имени Александр рисковал своей жизнью, установляя флаг, ведь позиции боевиков находятся слишком близко.

К террористам рукой подать, а он берет украинский флаг и, рискуя жизнью, устанавливает его в «серой зоне», чтобы яркие сине-желтые цвета давали четкий сигнал врагу: “Мы на своей земле! Это - Украина!”. Именно так поступил боец 92 бригады, приехав на ротацию в Авдеевскую промзону. Недаром Александру, так зовут смельчака, дали позывной Дикий мичман. Ведь своими поступками он демонстрирует бесстрашие и самоотверженность воина, - сообщили в пресс-службе 92-ой бригады.

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Кроме того, сам Дикий мичман говорит, что “за пять лет войны флаг Украины стал не просто символом государства, он является для нас оберегом. С ним и на передовой, и в мирной жизни. Он добавляет сил и вдохновения бороться дальше”.

Напомним, Зеленский торжественно поднял Государственный флаг Украины. Президент принял участие в церемонии.

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