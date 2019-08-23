Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Украинский воин установил Национальный флаг под носом у боевиков в Авдеевке

Комментариев: 5
В “серой зоне” взвился украинский флаг.
Под Авдеевкой появился украинский флаг
Под Авдеевкой появился украинский флаг
facebook.com/92OMBr

Боец 92-ой отдельной механизированной бригады, которая сегодня защищает восточные рубежи страны возле Авдеевки, с день Государственного флага установил его прямо под носом у боевиков. Об этом сообщает пресс-служба бригады.

Читай также: Зеленский предложил украинцам провести флешмоб

Говорится, что воин по имени Александр рисковал своей жизнью, установляя флаг, ведь позиции боевиков находятся слишком близко.

К террористам рукой подать, а он берет украинский флаг и, рискуя жизнью, устанавливает его в «серой зоне», чтобы яркие сине-желтые цвета давали четкий сигнал врагу: “Мы на своей земле! Это - Украина!”. Именно так поступил боец 92 бригады, приехав на ротацию в Авдеевскую промзону. Недаром Александру, так зовут смельчака, дали позывной Дикий мичман. Ведь своими поступками он демонстрирует бесстрашие и самоотверженность воина, - сообщили в пресс-службе 92-ой бригады.

Читай также: Над Донецком вместо символики боевиков вывесили флаг России

Кроме того, сам Дикий мичман говорит, что “за пять лет войны флаг Украины стал не просто символом государства, он является для нас оберегом. С ним и на передовой, и в мирной жизни. Он добавляет сил и вдохновения бороться дальше”.

Напомним, Зеленский торжественно поднял Государственный флаг Украины. Президент принял участие в церемонии.

 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram

 

Поделись:
Теги: флаг, День Национального флага, Украина, Авдеевка, воин
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (5)
Отсортировать по дате Вниз
Nikolas_Adver    23.08.2019, 11:20
Оценка:  -3
Nikolas_Adver
тупорылый долбоeб))))) во над ним поржали))))
YSL    23.08.2019, 11:19
Оценка:  -4
YSL
А мог бы и пулю словить от снайпера. херою повезло.
Антибес    23.08.2019, 11:12
Оценка:  -5
Антибес
Так ведь от этого"героя"таким перегаром штыняло что там в радиусе километра всё живое воспламенялось...
VSHIVANKA    23.08.2019, 11:05
Оценка:  -2
VSHIVANKA
КАКАЛЫ УБОГИЕ....)))
- МЫКОЛА, Я КЛЯТИМ М. ОСКАЛЯМ ЗА КРЫМ ОТОМСТИЛ !!!
- ЯК?
- НА КРАСНОЙ ПЛОЩАДИ НАСРАВ!!!
- И ШО ТЕБЯ ЗА ЭТО НЕ АРЕСТОВАЛИ ?!
- НИ, Я ПО ТИХОМУ, НЕ СНИМАЯ ШТАНОВ!!!
- СУГС!!!
Woodbrother    23.08.2019, 11:24
Оценка:  +1
Woodbrother
Анекдот вообще то про русских, которых на родной россии зашугали все кому не лень . Нагибают русских чеченцы, буряты эвенки, тувинцы, дагестанцы, мордвины и тд.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь