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Портнов собрался заявлять в ГБР на Парубия

Комментариев: 10
Юрист снова грозится подать заявление на Парубия.
Портнов взялся за Парубия
Портнов взялся за Парубия
facebook.com/andriy.parubiy

Экс-заместитель главы Администрации беглого Януковича Андрей Портнов анонсировал новое уголовное дело в ГБР против еще действующего спикера Верховной Рады Украины Андрея Парубия.

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Об этом он заявил на своем Telegram-канале.

Портнов считает, что Парубия нужно привлечь к уголовной ответственности за трагические события в Одессе 2 мая 2014 года.

Чтобы дать процессуальный старт изучению всех обстоятельств этой трагедии и роли организаторов массовых беспорядков и убийств в Одессе, завтра обращаюсь в Государственное бюро расследований с заявлением о совершении А.Парубием преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 294, ч.2 ст. 258, ст. 263 УК Украины - организации массовых беспорядков, причинивших гибель людей, осуществлении террористического акта - применения оружия, взрывов и поджогов для запугивания населения, политических и иных целей и незаконное ношение, хранение, приобретение и передачу огнестрельного оружия без специального разрешения, - написал Портнов.

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Портнов акцентировал внимание на то, что сегодня Андрей Парубий практически не имеет рычагов влияния на правоохранительные структуры, поэтому можно надеяться на справедливое расследование его причастности к этому делу. Больше подробностей юрист обещает сообщил позже.

Напомним, Портнов назвал известные издания "задроченными помойными ямами". Бывший замглавы АП считает, что Бужанский еще мягко отреагировал на фейки о нем.

 

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Теги: Портнов, Парубий, ГБР, Одесса, уголовное дело
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Комментариев (10)
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Антибес    23.08.2019, 12:50
Оценка:  0
Антибес
Парубию сам Бог велел"почистить пистолет".Но почему бы не инициировать расследование по поводу государственного переворота в 2014-м году.Необходимо дать правовую оценку высказываниям со сцены Майдана в тот период времени.Там очень много было призывов и к эстремизму и к прочим уголовным преступлениям
T-REX2    23.08.2019, 12:36
Оценка:  +2
T-REX2
Удавить эту тваль Палюбия.
Завтра кабанчика буду колоть по имени Петя-мелочь,а приятно
Nikolas_Adver    23.08.2019, 12:17
Оценка:  +5
Nikolas_Adver
а рагули опять только гавкают))))) хотите что-то сделать-делайте! вон портнов вам в пример))))) он вас всех дернутся заставит, гавнюков))))))
SINOBI-LIFE    23.08.2019, 12:06
Оценка:  -4
SINOBI-LIFE
Эта рыговская истеричка уже всех достала,пора призвать его к ответу,желательно пожизнено!!!
Woodbrother    23.08.2019, 12:04
Оценка:  -4
Woodbrother
Когда заведут дело на Портнова ? ? ? ? ? ? ?
designandrey65    23.08.2019, 11:53
Оценка:  +2
designandrey65
Молодец, дави их гнид...
Woodbrother    23.08.2019, 12:04
Оценка:  -5
Woodbrother
Смотрите не обкакайтесь от избытка радости на своей москве. С лапятми это часто бывает.
nelci    23.08.2019, 11:52
Оценка:  +1
nelci
А шо ,Парубий еще на свободе? Когда уже небесна сотня будет отомщена?
MykRom    23.08.2019, 11:47
Оценка:  -2
MykRom
Навозная муха Януковича откладывает всюду свои вонючие яйца.
vicinq    23.08.2019, 11:37
Оценка:  -3
vicinq
Посадите уже эту вонь подритузную портнова ...пусть из камеры строчит свой бред...
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