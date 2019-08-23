Портнов собрался заявлять в ГБР на Парубия

Юрист снова грозится подать заявление на Парубия.

Экс-заместитель главы Администрации беглого Януковича Андрей Портнов анонсировал новое уголовное дело в ГБР против еще действующего спикера Верховной Рады Украины Андрея Парубия.

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Об этом он заявил на своем Telegram-канале.

Портнов считает, что Парубия нужно привлечь к уголовной ответственности за трагические события в Одессе 2 мая 2014 года.

Чтобы дать процессуальный старт изучению всех обстоятельств этой трагедии и роли организаторов массовых беспорядков и убийств в Одессе, завтра обращаюсь в Государственное бюро расследований с заявлением о совершении А.Парубием преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 294, ч.2 ст. 258, ст. 263 УК Украины - организации массовых беспорядков, причинивших гибель людей, осуществлении террористического акта - применения оружия, взрывов и поджогов для запугивания населения, политических и иных целей и незаконное ношение, хранение, приобретение и передачу огнестрельного оружия без специального разрешения, - написал Портнов.

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Портнов акцентировал внимание на то, что сегодня Андрей Парубий практически не имеет рычагов влияния на правоохранительные структуры, поэтому можно надеяться на справедливое расследование его причастности к этому делу. Больше подробностей юрист обещает сообщил позже.

Напомним, Портнов назвал известные издания "задроченными помойными ямами". Бывший замглавы АП считает, что Бужанский еще мягко отреагировал на фейки о нем.

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