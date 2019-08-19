Портнов назвал известные издания "задроченными помойными ямами"

Бывший замглавы АП считает, что Бужанский еще мягко отреагировал на фейки о нем.

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Бывший замглавы АП Виктора Януковича Андрей Портнов назвал несколько известных украинских СМИ "помойными ямами". Об этом он написал в Телеграм-канале, комментируя скандал с Максимом Бужанским.

"Утренние газеты взорвались заголовками, что депутат СН Макс Бужанский назвал издание НВ одиозным, а журналистику овцой", - отметил он.

"Дико извиняюсь, а это что, может не лживое и распространяющее фейковые новости, одиозное издание или может он не имел права на симметричный ответ за публикацию в отношении него сразу двух фейков в одном абзаце?" - возмутился Портнов.

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"Очень мягкий ответ, как для одиозного, живущего на непонятно за откуда украденные деньги фейкового издания", - написал юрист.

"Друзья, а кто-то вообще может привести хоть одно отличие между одиозным изданием НВ и переписывающими друг у друга новости Радио Свобода и Громадським?", - добавил он в следующем посте.

"Думаю, нужно любезно попросить у них до десятого колена раскрыть структуру собственности и источники финансирования. Там найдём ответ на вопрос, что это за совокупная говорящая помойная яма", - подчеркнул он.

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Потом Портнов дописал еще один пост: "Друзья, приношу свои извинения, что назвал одиозными помойными ямами НВ, Радио Свобода и Громадське. Непростительно, что забыл сразу добавить к ним еще и задроченный 24-й канал".

Напомним, ранее новоизбранный депутат от "Слуги народа" Макс Бужанский назвал журналистку "НВ" "тупой овцой".

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