“Слуга народа” пообещала реагировать на некорректные выражения своих депутатов

Партия обещает следить за тем, что говорят ее народные депутаты.

Партия “Слуга народа” пообещала отслеживать и реагировать на все некорректные выражения народных депутатов по отношению к средствам массовой информации и журналистов в частности.

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Об этом во время заявил глава партии Дмитрий Разумков во время сегодняшнего общения с журналистами.

Руководство партии будет реагировать на такие случаи обязательно. Я считаю, что такие высказывания недопустимы ни по отношению к журналистам, ни по отношению к любым другим гражданам нашей страны, - заявил Разумков.

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Напомним, партия “Слуга народа” извинилась перед журналисткой НВ за “тупую овцу”. В комментариях под постом Духнич о скандальном заявлении нардепа от пропрезидентской партии Максима Бужанского в ее сторону, журналистка написала, что руководство “Слуги народа” уже принесло ей извинения.

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