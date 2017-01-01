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“Слуга народа” пообещала реагировать на некорректные выражения своих депутатов

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Партия обещает следить за тем, что говорят ее народные депутаты.
Разумков обещает реагировать на некорректные выражения депутатов
Разумков обещает реагировать на некорректные выражения депутатов
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Партия “Слуга народа” пообещала отслеживать и реагировать на все некорректные выражения народных депутатов по отношению к средствам массовой информации и журналистов в частности.

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Об этом во время заявил глава партии Дмитрий Разумков во время сегодняшнего общения с журналистами.

Руководство партии будет реагировать на такие случаи обязательно. Я считаю, что такие высказывания недопустимы ни по отношению к журналистам, ни по отношению к любым другим гражданам нашей страны, - заявил Разумков.

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Напомним, партия “Слуга народа” извинилась перед журналисткой НВ за “тупую овцу”. В комментариях под постом Духнич о скандальном заявлении нардепа от пропрезидентской партии Максима Бужанского в ее сторону, журналистка написала, что руководство “Слуги народа” уже принесло ей извинения.

 

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Теги: Бужанский, Разумков, журналисты, некорректные высказывания
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