Богдан отметил День Независимости в Сен-Тропе

По данным журналистов, глава ОП был там на свадьбе коллеги.

Богдан в День Независимости отдыха во Франции president.gov.ua

Глава Офиса президента Андрей Богдан не был присутствующим на праздновании Дня Независимости Украины в Киеве, поэтому журналисты поинтересовались, какова причина отсутствия чиновника.

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Издание Новое время сообщает, что Андрей Богдан 24 августа в день 28-ой годовщины Независимости Украины находился во Франции на лазурном береге в Сен-Тропе.

Источники издания сообщили, что Богдан был гостем на свадьбе у своего коллеги Андрея Довбенко и его невесты Анны Огренчук.

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Предварительно известно, что Довбенко и Огренчук официально заключили брак несколько месяцев назад, но торжество решили организовать в День Независимости на популярном французском курорте.

Огренчук и Богдан состояли в "Ассоциации юристов Украины". Отметим, что президент Владимир Зеленский включил Огренчук в состав Комиссии, которая будет работать над реинтеграцией Донбасса.

Напомним, украинцам показали элитный особняк Богдана. Глава ОП с женой владеет элитной недвижимостью.

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