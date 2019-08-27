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В Днепре устроили самосуд над мужчиной, который напал на 15-летнюю девочку

Комментариев: 2
За девочку вступились неравнодушные подростки.
Фоторобот преступника
Фоторобот преступника
скриншот

В Днепре нашли и устроили самосуд над педофилом, который напал на 15-летнюю девочку, ударил ее бутылкой по голове и пытался ее изнасиловать в кустах. Об этом на своей странице в Facebook сообщила мать потерпевшей Юлия Романенко.

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По словам матери, подозреваемого педофила уже поймали. Толпа подростков устроила ему самосуд прямо среди автомобильного шоссе. 

Поймали мразь, которая покалечила мою девочку. Она опознала его, завтра следственный эксперимент. Дай бог ей все перенести. После встречи с этим ублюдком у ребенка опять шоковое состояние, - сообщила Юлия Романенко.

Пост матери потерпевшей
Пост матери потерпевшей
скриншот

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В сети появилось видео самосуда над подозреваемым мужчиной. В описании под видео указано, что парни избивают подозреваемого в нападении на 15-летнюю девочку. Никто из водителей и случайных прохожих вступаться не стал. На место приехала полиция.

Напомним, в Киеве педофил напал на 14-летнюю девочку: отец был не против. На девочку напали среди белого дня. 

 

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Теги: педофил, Днепр, видео, самосуд
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Комментариев (2)
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темп    27.08.2019, 11:02
Оценка:  -1
темп
Четвером на одного? Такие же мрази... Чем вы лучше его? Вы такие же преступники. Избиение человека это уголовное дело и статья. Тоже мне герои... Для этого есть полиция,а избивать человека никто не имеет право.
sashokkszub2    27.08.2019, 10:09
Оценка:  +3
sashokkszub2
этих тварей нужно на месте кастрировать.
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