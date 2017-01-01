В парламенте начали прикреплять новые именные таблички нардепов

Именные таблички должны прикрепить до 29 августа.

29 августа таблички уже должны быть готовы УНИАН

В сессионном зале Верховной Рады Украины стартовали работы по прикреплению новых именных табличек народных избранников девятого созыва парламента. Об этом сообщает УНН.

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Спикер парламента восьмого созыва Андрей Парубий сегодня провел журналистов, которые находились в здании ВР, в гостевое ложе. Оттуда видно абсолютно все, что происходит в зале заседаний.

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Представители СМИ смогли убедиться, что в техническом ложе действительно присутствуют сотрудники правоохранительных структур. В ложе, где размещена часть аппаратуры для обеспечения электронного голосования действительно также находятся эксперты.

Напомним, Новая Рада в первый день работы собирается сократить число нардепов. Журналисты рассказали подробности первого заседания Рады.

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