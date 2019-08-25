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Новая Рада в первый день работы собирается сократить число нардепов, - СМИ

Комментариев: 7
Журналисты рассказали подробности первого заседания Рады.
Фото илллюстративное
Фото илллюстративное
УНИАН

На первом заседании Верховная Рада девятого созыва планирует рассмотреть законопроект о сокращении количества депутатов до 300, передает LB.ua со ссылкой на источники.

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По информации журналистов, 29 августа нардепы планируют объявить о формировании парламентского большинства, а также запустить работу комитетов. Вероятно, что будет объявлен кандидат на пост премьер-министра Украины, в том числе парламентарии рассмотрят 60–70 ключевых законопроектов.

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Источник сообщил, что будет рассматриваться проект закона об отмене депутатской неприкосновенности, а также законопроект о сокращении численности депутатов с 450 до 300. 

Нардепы возможно рассмотрят закон о проведении местных выборов в Киеве. Между тем, список законопроектов еще дорабатывается.

Напомним, депутаты утвердили сценарий торжественного заседания. На первом заседании нардепы получат удостоверения от ЦИК и послушают президента.

 

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Теги: ВР, парламент, первое заседание, сокращение числа депутатов
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Комментариев (7)
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СветБобра    25.08.2019, 11:56
Оценка:  -1
СветБобра
300 - це дуже багато. Залиште там самого разумкова, що би він нарешті нажрався на все життя. Тільки ізоленти йому подаруйте, бо луснути може.
Кырмызы_вэ_бейаз    25.08.2019, 11:17
Оценка:  +1
Кырмызы_вэ_бейаз
Для Украины было бы достаточно 50-100 депутатов. 450 дармоедов могут только очень богатые страны кормить!
Media-sapiens    25.08.2019, 11:12
Оценка:  +3
Media-sapiens
Новые дармоеды много чего собирались, но сенсорная кнопка уже якобы не может быть введена в эксплуатацию, т.к. (якобы) не сертифицирована...
Новые кнопкодавы?
СтальнаяКрыса    25.08.2019, 11:09
Оценка:  -2
СтальнаяКрыса
Сократить можно и до 200. А вообщем-то хорошо подумать над тем чтобы создать мощные компьютеры, которые смогут исполнять роль депутатов. Компьютерам надо только электроэнергия, замки за рубежом им не нужны.
Media-sapiens    25.08.2019, 11:21
Оценка:  0
Media-sapiens
создать...
для того дебилизма, который они творят, хватит калькулятора МК-52...
но кто будет писать ПО и какие лоббисты подталкивать к каким решениям?
их может оказаться в разы меньше, но замки за рубежом могут оказаться более скрытные, и в разы более роскошные...
СветБобра    25.08.2019, 12:01
Оценка:  -1
СветБобра
Польський письменник Лем вж описував ситуацію з компьютерами замість парламенту. Був у нього твір про Дурінал та керуючу ЕВМ. ЕВМ створила на планеті ідеальний порядок . Якщо не читаои про подорожі Іона Тихого, обов'язково прочитайте.
GreenPeace!    25.08.2019, 10:50
Оценка:  +3
GreenPeace!
Обязательно!Их столько не нужно.
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