Новая Рада в первый день работы собирается сократить число нардепов, - СМИ

Журналисты рассказали подробности первого заседания Рады.

На первом заседании Верховная Рада девятого созыва планирует рассмотреть законопроект о сокращении количества депутатов до 300, передает LB.ua со ссылкой на источники.

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По информации журналистов, 29 августа нардепы планируют объявить о формировании парламентского большинства, а также запустить работу комитетов. Вероятно, что будет объявлен кандидат на пост премьер-министра Украины, в том числе парламентарии рассмотрят 60–70 ключевых законопроектов.

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Источник сообщил, что будет рассматриваться проект закона об отмене депутатской неприкосновенности, а также законопроект о сокращении численности депутатов с 450 до 300.

Нардепы возможно рассмотрят закон о проведении местных выборов в Киеве. Между тем, список законопроектов еще дорабатывается.

Напомним, депутаты утвердили сценарий торжественного заседания. На первом заседании нардепы получат удостоверения от ЦИК и послушают президента.

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