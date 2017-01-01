Конфликт автомобилистов в Киеве закончился стрельбой

Мужчины не смогли поделить дорогу.

В Соломенском районе Киева в результате конфликта двух автомобилистов произошла стрельба. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции столицы.

Читай также: На Оболони арсенал взрывчатки нашли в мусорном баке

В полиции сообщили, что к ним обратился 45-летний киевлянин с заявлением о том, что на проспекте Воздухофлотском в него стрелял неизвестный. Предварительно копы установили, что мужчина выезжал со двора дома, но проезду помешал автомобиль Mitsubishi Lancer черного цвета. Потерпевший вышел и сделал водителю замечание, но тот в ответ из пистолета выстрелил ему в грудную клетку и в руку, сел в машину и уехал в неизвестном направлении.

Читай также: Обстрелянный из гранатомета офис в Киеве принадлежит экс-регионалу

Пострадавшего отвезли в больницу и начали поиски второго участника конфликта. В городе был объявлен план “Перехват”, изучили все камеры видеонаблюдения. Уже в течение нескольких часов стрелок был найден и доставлен в отделение полиции.

Мужчина не стал скрывать, что применил пневматический пистолет "Флобер" во время конфликта с незнакомцем. По его словам, неизвестный подбежал к нему и начал бить по спине и голове, поэтому он сделал несколько выстрелов.

На данный момент решается вопрос об открытии уголовного дела.

Напомним, под Киевом двое мужчин похитили и изнасиловали женщину. Женщина стояла на остановке, когда злоумышленники затолкали ее в машину и увезли, а затем еще 16 часов избивали и насиловали.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram