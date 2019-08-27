ГБР открыло три производства на Парубия из-за смертей в Одессе

Заявления в ГБР на спикера Верховной Рады подал Андрей Портнов.

На Парубия завели сразу три дела пресс-служба ВР

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ГБР открыло три уголовных производства в отношении спикера ВР Андрея Парубия. Об этом в своем телеграм-канале сообщил экс-замглавы АП при Януковиче Андрей Портнов.

В частности, бюро расследует производство по части 1 статьи 263 УК - возможное ношение, хранение, сбыт и передача огнестрельного оружия, статье 258 УК - возможное финансирование терроризма и стетье 294 УК - организация массовых беспорядков.

Портнов заверил, что ГБР открыло дело в отношении Парубия по его завлению о "массовой казни в Одессе" 2 мая 2014 года.

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"Впереди активные следственные действия и наше пристальное процессуальное внимание. Это расследование будет маркером для новых правоохранителей и изменившейся социологической реальности", - считает Портнов.

"Все виновные должны быть осуждены к длительным срокам лишения свободы, чтобы в нашей стране больше никто и никогда не рискнул совершать массовые убийства ради власти и наживы", - уверен политик.

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Напомним, ранее Генпрокуратура попросила Канаду снять санкции с Андрея Портнова, ведь он не фигурирует ни в каких производствах.

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