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ГБР открыло три производства на Парубия из-за смертей в Одессе

Комментариев: 6
Заявления в ГБР на спикера Верховной Рады подал Андрей Портнов.
На Парубия завели сразу три дела
На Парубия завели сразу три дела
пресс-служба ВР

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ГБР открыло три уголовных производства в отношении спикера ВР Андрея Парубия. Об этом в своем телеграм-канале сообщил экс-замглавы АП при Януковиче Андрей Портнов.

В частности, бюро расследует производство по части 1 статьи 263 УК - возможное ношение, хранение, сбыт и передача огнестрельного оружия, статье 258 УК - возможное финансирование терроризма и стетье 294 УК - организация массовых беспорядков.

Портнов заверил, что ГБР открыло дело в отношении Парубия по его завлению о "массовой казни в Одессе" 2 мая 2014 года.

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"Впереди активные следственные действия и наше пристальное процессуальное внимание. Это расследование будет маркером для новых правоохранителей и изменившейся социологической реальности", - считает Портнов.

"Все виновные должны быть осуждены к длительным срокам лишения свободы, чтобы в нашей стране больше никто и никогда не рискнул совершать массовые убийства ради власти и наживы", - уверен политик.

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Напомним, ранее Генпрокуратура попросила Канаду снять санкции с Андрея Портнова, ведь он не фигурирует ни в каких производствах.

 

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Теги: Парубий, Портнов, ГБР, уголовное произаодство, Одесса, 2 мая
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Комментариев (6)
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Vasya_iz_Ivanovo    27.08.2019, 18:38
Оценка:  0
Vasya_iz_Ivanovo
Короче, Галичане - геть з вильной Украины!
Letohradek    27.08.2019, 18:06
Оценка:  -4
Letohradek
Пора рыговского урода - Портнова, посылать на встречу с Бузиной ...
SANDMAN    27.08.2019, 18:00
Оценка:  -4
SANDMAN
И кацапы заминусили, дрыщите к себе за поребрик, недоделанные .
Брюква_и_Клюква    27.08.2019, 17:51
Оценка:  -5
Брюква_и_Клюква
Этот Швондер-Портнов такой продуктивный товарищ! Почти на всех иски подал! Ему осталось только подать иск на народ Украины
PAINKILLER7    27.08.2019, 17:45
Оценка:  -4
PAINKILLER7
Этого портатого давно в лесу прикопать нужно было.
colavova    27.08.2019, 17:41
Оценка:  +1
colavova
зеркальный иск можна подать и на Портнова))
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