Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Обмен пленными и заключенными между РФ и Украиной отложили

Комментариев: 3
Стороны не смогли достичь окончательных договоренностей.
Украинских политзаключенных и военнопленных пока не вернут в рамках обмена
Украинских политзаключенных и военнопленных пока не вернут в рамках обмена
EPA/UPG

Читай также: Россияне не хотят выдавать Украине Сенцова, Клыха и Карпюка - СМИ

Дату обмена заключенных между Украиной и Россией перенесли. Об этом сообщил адвокат Валентин Рыбин, передает Громадське.

Ранее ожидалось, что это произойдет 28-29 августа. В то же время адвокату неизвестно, когда именно состоится обмен.

На вопрос о том, какова причина переноса, Рыбин ответил: "Когда договоренностей у товарищей нет, на лад дело не пойдет". Отметим, что в последние дни активно обсуждается тема возможного обмена заключенных между Украиной и Россией.

Читай также: Переговоры по обмену между РФ и Украиной возобновляют - по людям решения нет

Ранее сообщалось, что Россия и Украина договорились обменять заключенных с обеих сторон по формуле "33 на 33". Но согласовать имена на обмен оказалось не так просто.

Напомним, ранее адвокат Кирилла Вышинского заявил, что тот не собирается признавать вину.

 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram

Поделись:
Теги: обмен, пленные, заключенные, Украина, РФ
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (3)
Отсортировать по дате Вниз
VSHIVANKA    28.08.2019, 12:13
Оценка:  -2
VSHIVANKA
ВИДИМО ПРОБЛЕМА В ТОМ, ЧТО В РОССИИ НЕТ УКРОПНЫХ ВОЕННОПЛЕННЫХ, Т. К. МЕЖДУ РОССИЕЙ И УКРАИНОЙ НЕТ ВОЙНЫ....))))
ЕСТЬ ОБЫЧНЫЕ НАРУШИТЕЛИ ГРАНИЦЫ , НО В ТАКОМ СТАТУСЕ ОНИ ДЛЯ ЩЕНЕВМЕРЛОВКИ НЕ ПРЕДСТАВЛЯЮТ НИКАКОЙ ЦЕННОСТИ , ИМ НУЖНЫ ИМЕННО " ВОЕННОПЛЕННЫЕ " .....
ТАК ЧТО СИДЕТЬ ИМ ДОЛГО...)))
Lyonya-Space    28.08.2019, 12:41
Оценка:  +1
Lyonya-Space
ПНХ на нароссийские сайты!
BROKER666    28.08.2019, 13:00
Оценка:  0
BROKER666
та оно тут сидит и срьот днём и ночью - на этом из каганата получает зарплату - просто не обращай на эту вшивую хyйню внимания
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь