Обмен пленными и заключенными между РФ и Украиной отложили

Стороны не смогли достичь окончательных договоренностей.

Украинских политзаключенных и военнопленных пока не вернут в рамках обмена EPA/UPG

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Дату обмена заключенных между Украиной и Россией перенесли. Об этом сообщил адвокат Валентин Рыбин, передает Громадське.

Ранее ожидалось, что это произойдет 28-29 августа. В то же время адвокату неизвестно, когда именно состоится обмен.

На вопрос о том, какова причина переноса, Рыбин ответил: "Когда договоренностей у товарищей нет, на лад дело не пойдет". Отметим, что в последние дни активно обсуждается тема возможного обмена заключенных между Украиной и Россией.

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Ранее сообщалось, что Россия и Украина договорились обменять заключенных с обеих сторон по формуле "33 на 33". Но согласовать имена на обмен оказалось не так просто.

Напомним, ранее адвокат Кирилла Вышинского заявил, что тот не собирается признавать вину.

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