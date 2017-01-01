Переговоры по обмену между РФ и Украиной возобновляют - по людям решения нет

В скором времени все должно произойти, но сколько человек обменяют и кого именно, пока неясно.

До сих пор неизвестно, вернут ли домой украинских моряков EPA/UPG

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Москва и Киев 27 августа возобновляют подготовку к обмену заключенными. При этом их возвращение на родину планируется провести до конца недели. Об этом рассказал адвокат находящихся в украинских тюрьмах россиян Валентин Рыбин, передает "Интерфакс-Украина".

"Я ожидаю обмена на этой неделе. Точную дату пока сказать не могу. В Украине с 24 августа выходные. Со вторника возобновится активная работа, и начнутся подвижки. Так или иначе, в скором времени все должно произойти", - пояснил адвокат Максима Одинцова, Александра Баранова и Евгения Мефедова.

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Сейчас стороны также решают проблему снятия всех обвинений с лиц, заявленных на обмен. По словам Рыбина, у тех, кто будет в итоге отправлен на родину, не должно повторно возникнуть проблем с законом из-за прежних обвинений.

"Мы занимаемся вопросом процессуальной очистки тех, кто будет проходить через обмен. Это должно произойти. Со вторника процедура подготовки людей к обмену будет продолжена", - сообщил адвокат россиян.

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При этом окончательного решения, сколько человек будет в списках с обеих сторон, до сих пор нет. По данным источников российской газеты "Известич", всплывшая в СМИ формула 33 на 33 - условная, поскольку по некоторым людям до сих пор нет ясности.

Рыбин, в свою очередь, пояснил изданию, что объявленные цифры нельзя называть окончательными. "Это возможная формула. Состав обсуждается в процессе ежедневной работы. Может быть больше, а может и меньше", - подчеркнул правозащитник.

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У Кирилла Вышинского при этом снова заявили, что он отказывается от обмена. Тем временем адвокат украинских военнопленных моряков Николай Полозов отметил, что "какие-то процессы идут, но мы их пока не комментируем".

Напомним, ранее сообщалось, что российский омбудсмен Татьяна Москалькова вернулась в Москву после посещения Киева, где виделась с Кириллом Вышинским.

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