Переговоры по обмену между РФ и Украиной возобновляют - по людям решения нет
Читай также: Дайте мне делать свое дело": Зе на днях ждет обмена пленными
Москва и Киев 27 августа возобновляют подготовку к обмену заключенными. При этом их возвращение на родину планируется провести до конца недели. Об этом рассказал адвокат находящихся в украинских тюрьмах россиян Валентин Рыбин, передает "Интерфакс-Украина".
"Я ожидаю обмена на этой неделе. Точную дату пока сказать не могу. В Украине с 24 августа выходные. Со вторника возобновится активная работа, и начнутся подвижки. Так или иначе, в скором времени все должно произойти", - пояснил адвокат Максима Одинцова, Александра Баранова и Евгения Мефедова.
Читай также: Омбудсмен РФ встретилась с Вышинским - СМИ
Сейчас стороны также решают проблему снятия всех обвинений с лиц, заявленных на обмен. По словам Рыбина, у тех, кто будет в итоге отправлен на родину, не должно повторно возникнуть проблем с законом из-за прежних обвинений.
"Мы занимаемся вопросом процессуальной очистки тех, кто будет проходить через обмен. Это должно произойти. Со вторника процедура подготовки людей к обмену будет продолжена", - сообщил адвокат россиян.
Читай также: Волкер прокомментировал анонсированный обмен заключенными с РФ
При этом окончательного решения, сколько человек будет в списках с обеих сторон, до сих пор нет. По данным источников российской газеты "Известич", всплывшая в СМИ формула 33 на 33 - условная, поскольку по некоторым людям до сих пор нет ясности.
Рыбин, в свою очередь, пояснил изданию, что объявленные цифры нельзя называть окончательными. "Это возможная формула. Состав обсуждается в процессе ежедневной работы. Может быть больше, а может и меньше", - подчеркнул правозащитник.
Читай также: Россияне не хотят выдавать Украине Сенцова, Клыха и Карпюка - СМИ
У Кирилла Вышинского при этом снова заявили, что он отказывается от обмена. Тем временем адвокат украинских военнопленных моряков Николай Полозов отметил, что "какие-то процессы идут, но мы их пока не комментируем".
Напомним, ранее сообщалось, что российский омбудсмен Татьяна Москалькова вернулась в Москву после посещения Киева, где виделась с Кириллом Вышинским.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.