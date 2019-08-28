"Слуги народа" отправились в зал учиться голосовать

Депутаты изучают свои рабочие места и постят оттуда селфи и фото в соцсети.

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Будущие депутаты от "Слуги народа" пошли учиться пользоваться электронной системой "Рада" - она ​​включает в себя механизм поименного голосования. Об этом рассказал новоизбранный нардеп от "СН" Михаил Радуцкий, передает Gazeta.ua.

Радуцкий, отметим - потенциальный председатель Комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования.

"Идем учиться, как пользоваться системой "Рада", регламентом. Увидеть места, на которых будем сидеть, у каждого уже свое место есть. Это учредительное собрание, оно очень важно". "У нас 254 человека во фракции", - добавил он, объясняя важность встречи.

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Будущий депутат от "Слуги народа" Роман Грищук уже обнародовал фото со своего нового рабочего места. Ранее он был руководителем студии "Мамахохотала".

Напомним, ранее стало известно, где и во сколько пройдет собрание президента Владимира Зеленского и фракции "Слуга народа".

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