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"Слуги народа" отправились в зал учиться голосовать

Комментариев: 6
Депутаты изучают свои рабочие места и постят оттуда селфи и фото в соцсети.
Депутаты от Зе!команды изучают свои рабочие места
Депутаты от Зе!команды изучают свои рабочие места
Facebook Романа Грищука

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Будущие депутаты от "Слуги народа" пошли учиться пользоваться электронной системой "Рада" - она ​​включает в себя механизм поименного голосования. Об этом рассказал новоизбранный нардеп от "СН" Михаил Радуцкий, передает Gazeta.ua.

Радуцкий, отметим - потенциальный председатель Комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования.

"Идем учиться, как пользоваться системой "Рада", регламентом. Увидеть места, на которых будем сидеть, у каждого уже свое место есть. Это учредительное собрание, оно очень важно". "У нас 254 человека во фракции", - добавил он, объясняя важность встречи.

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Будущий депутат от "Слуги народа" Роман Грищук уже обнародовал фото со своего нового рабочего места. Ранее он был руководителем студии "Мамахохотала".

Напомним, ранее стало известно, где и во сколько пройдет собрание президента Владимира Зеленского и фракции "Слуга народа".

 

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Теги: Слуга народа, Рада, депутаты, работа, зал
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Комментариев (6)
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White_Water    28.08.2019, 12:28
Оценка:  +2
White_Water
Какие же эти слуги тупые. Три кнопки не могут освоить месяц !
ВосставшийИзБана    28.08.2019, 12:38
Оценка:  +3
ВосставшийИзБана
Я вот сейчас задумался: а как они в лифте ездят?
Sancho-s    28.08.2019, 12:22
Оценка:  +1
Sancho-s
Писать-читать научились?
ВосставшийИзБана    28.08.2019, 12:25
Оценка:  +3
ВосставшийИзБана
Не депутатское это дело. У них для этого помощники есть.
LERMI_    28.08.2019, 12:47
Оценка:  0
LERMI_
А що Ви думаєте вони в Карпатах робили в бані парилися? Звичайно ж вчилися читати та писати
ВосставшийИзБана    28.08.2019, 12:51
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
А я почему-то думал, что учились голыми совать. А заодно и попарились.
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