Расписание первого дня: Как пройдет торжественное заседание новой Рады

До начала работы у депутатов в регламенте расписано немало задач.

Депутаты завтра наконец изберут президиум и комитеты и начнут работу УНИАН

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Новоизбранные депутаты соберутся на первое торжественное заседание 29 августа. У них уже сформирована повестка дня, пишет РБК-Украина.

Так, сначала нардепы примут присягу, которую прочтет самый старший избранник - 78-летний Юлий Иоффе из ОПЗЖ.

После присяги расписание построено таким образом:

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Формирование Временного президиума первой сессии. Руководить им будут шесть человек (по одному представителю из каждой партии и глава Дмитрий Разумков).

Формирование и регистрация депутатских фракций и групп. Участники политсил должны будут сформировать фракции и выбрать лидеров. Мажоритарщики тоже могут войти в эти фракции или создать свои депутатские группы.

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Доклад спикера Рады предыдущего созыва. Андрей Парубий объяснит, над какими законопроектами работала Рада 8 созыва и с чем стоит продолжить работу новым депутатам.

Избрание Счетной комиссии. Ее представители будут следить за работой системы "Рада".

Избрание спикера Верховной Рады.

Избрание первого вице-спикера и вице-спикера Верховной Рады.

Президент Украины Владимир Зеленский зачитает свое послание о внутреннем и внешнем положении страны.

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Подготовительная депутатская группа зачитает свой доклад и ответит на вопросы депутатов.

Нардепы должны сформировать комитеты парламента.Подготовительная группа поддержала идею сокращения количества комитетов Рады с 28 до 23.

Нардепы должны будут решить, как будет работать Согласительный совет - орган, в который входит руководство ВР, главы фракций и комитетов.

Новоизбранные парламентарии должны решить, как будет работать пресса в Раде, как будут проходить трансляции заседаний ВР и заседаний комитетов.

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После этого депутаты могут продолжить работу, и начать процедуру назначения нового правительства. Этот процесс может начаться и 29 августа, и на следующий день, 30 августа, или уже на следующей неделе, с 3 сентября. В "Слуге народа" говорят, что будут определяться с порядком своих действий по ситуации, 29 августа.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский в среду проведет заключительный тренинг для новых нардепов от "Слуги народа".

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