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“Идет на обмен”: Известна причина освобождения Вышинского

Комментариев: 2
Вышинского освободили из-за того, что его планируют обменять.
Вышинского планируют обменять
Вышинского планируют обменять
sputnik-news.ee

Главного редактора издания РИА Новости-Украина Кирилла Вышинского отпустили из СИЗО на волю. СМИ назвали причину такого решения суда, передает Интерфакс-Украина.

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Собственный источник издания сообщил, что Вышинскому изменили меру пресечения из-за того, что его готовят к обмену.

Вышинский будет идти на обмен, поэтому было принято решение об изменении ему меры пресечения. Процедура обмена пока не понятна, поскольку нет приговора суда, - отметил собеседник издания.

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Между тем, сроки обмена пока не называют. Сам Вышинский ранее от обмена отказывался и свою вину не признавал.

Напомним, Вышинского выпустили из СИЗО на свободу. До этого рассмотрение жалобы на его арест постоянно откладывали. 

 

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Теги: Вышинский, обмен, СИЗО, пленный
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Комментариев (2)
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tulchanin    28.08.2019, 13:58
Оценка:  -2
tulchanin
А команда Зе не боится что Вышинский потом в ЕСПЧ пойдет ? Его, гражданина Украины, Украина передает другому государству ! Без приговора суда и его согласия...
Huper!    28.08.2019, 13:52
Оценка:  +1
Huper!
Каким образом это относится к судье? То есть если это правда, теперь не косвенно, а постфактум судья выносит решение продиктованное Банковой?
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