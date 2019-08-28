“Идет на обмен”: Известна причина освобождения Вышинского
Главного редактора издания РИА Новости-Украина Кирилла Вышинского отпустили из СИЗО на волю. СМИ назвали причину такого решения суда, передает Интерфакс-Украина.
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Собственный источник издания сообщил, что Вышинскому изменили меру пресечения из-за того, что его готовят к обмену.
Вышинский будет идти на обмен, поэтому было принято решение об изменении ему меры пресечения. Процедура обмена пока не понятна, поскольку нет приговора суда, - отметил собеседник издания.
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Между тем, сроки обмена пока не называют. Сам Вышинский ранее от обмена отказывался и свою вину не признавал.
Напомним, Вышинского выпустили из СИЗО на свободу. До этого рассмотрение жалобы на его арест постоянно откладывали.
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