“Идет на обмен”: Известна причина освобождения Вышинского

Вышинского освободили из-за того, что его планируют обменять.

Главного редактора издания РИА Новости-Украина Кирилла Вышинского отпустили из СИЗО на волю. СМИ назвали причину такого решения суда, передает Интерфакс-Украина.

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Собственный источник издания сообщил, что Вышинскому изменили меру пресечения из-за того, что его готовят к обмену.

Вышинский будет идти на обмен, поэтому было принято решение об изменении ему меры пресечения. Процедура обмена пока не понятна, поскольку нет приговора суда, - отметил собеседник издания.

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Между тем, сроки обмена пока не называют. Сам Вышинский ранее от обмена отказывался и свою вину не признавал.

Напомним, Вышинского выпустили из СИЗО на свободу. До этого рассмотрение жалобы на его арест постоянно откладывали.

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