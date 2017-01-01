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В Дрогобыче из-под завалов позвонил ребенок

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Ребенок позвонил из-под обломков разрушенного дома и попросил помощи, поисковые работы продолжаются.
Ребенок смог выйти на связь из-под руин рухнувшего дома
Ребенок смог выйти на связь из-под руин рухнувшего дома
facebook.com/MNSLVIV

Спасателям, которые разбирают завалы дома в Дрогобыче, сообщили о ребенке, который смог позвонить из-под обломков здания. Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Отмечается, что о ребенке сотрудникам ГСЧС сообщил мужчина, который находился в шоковом состоянии. Поиск людей на обвале продолжается.

Здание отгородили, есть опасность, что дом посыпется дальше. К спасательным работам привлечены полтысячи человек, спецтехника и кинологи с собаками. Рядом с домом собрались сотни жителей Дрогобыча.

Напомним, минувшей ночью  в Дрогобыче в результате взрыва обрушился четырехэтажный дом. Предварительно, в жилом доме произошел взрыв газа. В результате инцидента произошло разрушение подъезда с первого по четвертый этаж. Два человека погибли, еще семеро госпитализированы. Спасательные работы продолжаются.

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Теги: Львовская область, дом, обвал, обрушение, Дрогобич
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