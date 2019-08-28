Обвал дома в Дрогобыче: назвали неожиданную версию

Причиной обвала дома в Дрогобыче мог стать ремонт в парикмахерской.

Эксперты уже обследовали дом в Дрогобыче Львовской области, который обвалился ночью вследствие взрыва. Об этом сообщает Громадське с места происшествия.

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Ранее эксперты указали, что дом был тщательно исследован. Предварительная версия о том, что взрыв был спровоцирован утечкой газа, не подтвердилась.

Местные жители говорят, что обвал четырехэтажного дома мог случиться из-за ремонта в парикмахерской на первом этаже.

Утечка газа не была причиной инцидента ГСЧС

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В городском совете Дрогобыча пока отказываются комментировать вопрос о разрешении для ремонтных работ в парикмахерской.

Очевидцы обвала говорят, что взрыва не было, был грохот от разрушения.

Напомним, в Дрогобыче из-под завалов позвонил ребенок. Ребенок позвонил из-под обломков разрушенного дома и попросил помощи, поисковые работы продолжаются.

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