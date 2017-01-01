На встречу "Слуг" и Зеленского приехал и Гончарук

Одним из обсуждаемых вопросов на "заключительном тренинге" может стать кандидатура премьера.

Гончарук приехал к "Слугам народа" в "Парковый" facebook.com/devchallengeua

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Замглавы Офиса президента по экономическим вопросам Алексей Гончарук прибыл в КВЦ "Парковый", где должна состояться встреча президента Владимира Зеленского с новоизбранными депутатами от партии "Слуга народа". Об этом сообщает "Укринформ".

Гончарука, напомним, СМИ и различные источники в ОП и "Слуге народа" называют главным кандидатом на пост премьера.

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По данным издания, Алексей Гончарук подъехал к центральному входу КВЦ "Парковый" и зашел внутрь.

Депутат от политсилы Александр Корниенко перед встречей сообщил, что на ней, возможно, будет обсуждаться кандидатура нового премьер-министра.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский проведет заключительный тренинг для депутатов перед их первым рабочим днем.

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