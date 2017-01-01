Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

На встречу "Слуг" и Зеленского приехал и Гончарук

Комментариев: 0
Одним из обсуждаемых вопросов на "заключительном тренинге" может стать кандидатура премьера.
Гончарук приехал к "Слугам народа" в "Парковый"
Гончарук приехал к "Слугам народа" в "Парковый"
facebook.com/devchallengeua

Читай также: "Слуги" завтра обещают работать "столько, сколько нужно"

Замглавы Офиса президента по экономическим вопросам Алексей Гончарук прибыл в КВЦ "Парковый", где должна состояться встреча президента Владимира Зеленского с новоизбранными депутатами от партии "Слуга народа". Об этом сообщает "Укринформ".

Гончарука, напомним, СМИ и различные источники в ОП и "Слуге народа" называют главным кандидатом на пост премьера.

Читай также: Стало известно, где Зеленский собирает "Слуг" тайно от прессы

По данным издания, Алексей Гончарук подъехал к центральному входу КВЦ "Парковый" и зашел внутрь.

Депутат от политсилы Александр Корниенко перед встречей сообщил, что на ней, возможно, будет обсуждаться кандидатура нового премьер-министра.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский проведет заключительный тренинг для депутатов перед их первым рабочим днем.

 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram

Поделись:
Теги: Слуга народа, Гончарук, Зеленский, встреча, депутаты
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь