"Слуги" завтра обещают работать "столько, сколько нужно"

Заседание может длиться дольше времени окончания рабочего дня - 18:00.

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В четверг Верховная Рада будет работать столько, сколько будет нужно для принятия решений. Об этом сообщил новоизбранный народный депутат от "Слуги народа" Руслан Стефанчук, передает УНИАН.

На вопрос, сколько завтра планируется принятия законопроектов и будет ли парламент заседать всю ночь, Стефанчук ответил: "Мы на завтра планируем большой хороший график. Потому что мы пришли в Верховную Раду работать".

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"Как мы будем работать и сколько мы будем работать, будет зависеть не только от нас, но и от наших коллег по парламенту. Если мы найдем общий язык, мы пойдем быстрее", - отметил он.

"Нет — мы будем работать столько, сколько это нужно будет для принятия решений, предусмотренных статьей 16 Регламента Украины и Конституции Украины, а также теми принципами и программами, которые нашли поддержку у народа Украины", - заверил Стефанчук.

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На уточнение, планируют ли депутаты завтра работать до 18:00 или дольше, он сказал: "Если мы не успеем (до 18:00), будем работать столько, сколько нужно для принятия решений". Кроме того, он добавил, что в случае необходимости депутаты соберутся на заседание в пятницу.

Напомним, ранее была обнародована повестка дня первого заседания ВР 9 созыва.

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