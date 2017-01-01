Пять президентов и минута молчания: Новые депутаты присягнули украинцам

Торжественное заседание длилось около 20 минут, его провел спикер 8 созыва Андрей Парубий.

Депутаты принесли присягу, при этом в кулуары журналистов не пустили пресс-служба ВР

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В Раде прошло торжественное заседание по принесению присяги депутатами 9 созыва. Перед его началом парламентарии приветствовали друг друга стоя и аплодисментами с подачи спикера Рады 8 созыва Андрея Парубия.

Именно Парубий объявил начало торжественного заседания по принесению присяги. После исполнения гимна спикер отметил, что сегодня Украина отмечает День памяти погибших за Украину. Он напомнил, что пять лет назад российские вооруженные формирования атаковали военнослужащих по Иловайском.

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Парубий вспомнил и другие памятные столкновения войны на Донбассе - Дебальцево и Донецкий аэропорт - и объявил минуту молчания.

После этого он приветствовал новоизбранных депутатов и присутствующего на присяге нардепов президента Владимира Зеленского, премьера Владимира Гройсмана, Кабмин, нардепов 8 созыва и президентов Украины - Леонида Кравчука, Леонида Кучму, Виктора Ющенко, Петра Порошенко.

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Кроме того, на принесении присяги присутствовали представители ЦИК, КСУ, генпрокурор, глава НБУ, Счетной палаты, и.о. главы СБУ, главы областных советов, мэр Киева Виталий Кличко и другие чиновники

Также в Раду приехали иностранные гости из ЕС, а также Израиля. В частности, присутствовала вице-президент Европарламента Клара Добрев.

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После приветствия иностранных гостей к трибуне позвали самого старшего депутата Юлия Иоффе, после чего депутаты принесли присягу. Депутатов отпустили для письменного принесения присяги в кулуары до 12:00.

После этого они получат нагрудные знаки нардепов и информационные материалы и смогут начать первое заседание ВР 9 созыва.

Напомним, ранее премьер Владимир Гройсман попрощался со своим креслом и кабинетом.

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