Гройсман попрощался со своим кабинетом и креслом премьера

Премьер заявил, что в дальнейшем планирует и дальше заниматься децентрализацией.

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Премьер Владимир Гройсман попрощался со своим кабинетом и пожелал успехов новому правительству, которое Зе!команда обещает избрать уже завтра. Свое видеообращение политик выложил в Facebook.

"Уже совсем скоро в этот кабинет зайдет новый премьер, на плечи которого ляжет огромная ответственность - решать, как продолжать строить и развивать страну. Из своего опыта понимаю, как это непросто - принимать решения, от которых зависит жизнь миллионов людей", - заявил он.

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"Поэтому хочу пожелать своему преемнику силы, терпения и удачи. И главное - успеха. Ведь именно от успеха его работы и работы нового правительства будет зависеть во многом успех Украины и нормальную жизнь каждого украинца", - подчеркнул Гройсман.

Он снова заверил, что новое правительство будет принимать страну, которая стабильна и развивается.

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Политик добавил, что в дальнейшем одной из главных дел его профессиональной жизни останется децентрализация. Он также поблагодарил каждого, с кем работал в правительстве в последние годы как премьер.

Напомним, ранее Владимир Гройсман выложил цифры госбюджета, который оставляет "в наследство" новому Кабмину.

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