Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Гройсман попрощался со своим кабинетом и креслом премьера

Комментариев: 1
Премьер заявил, что в дальнейшем планирует и дальше заниматься децентрализацией.
Гройсман заверил, что оставляет новому Кабмину стабильную страну
Гройсман заверил, что оставляет новому Кабмину стабильную страну
Facebook Владимира Гройсмана

Читай также: Гройсман заверил, что у него есть будущее, и пожелал успехов новому Кабмину

Премьер Владимир Гройсман попрощался со своим кабинетом и пожелал успехов новому правительству, которое Зе!команда обещает избрать уже завтра. Свое видеообращение политик выложил в Facebook.

"Уже совсем скоро в этот кабинет зайдет новый премьер, на плечи которого ляжет огромная ответственность - решать, как продолжать строить и развивать страну. Из своего опыта понимаю, как это непросто - принимать решения, от которых зависит жизнь миллионов людей", - заявил он.

Читай также: Гройсман поручил проверить пожаробезопасность отелей и санаториев

"Поэтому хочу пожелать своему преемнику силы, терпения и удачи. И главное - успеха. Ведь именно от успеха его работы и работы нового правительства будет зависеть во многом успех Украины и нормальную жизнь каждого украинца", - подчеркнул Гройсман.

Он снова заверил, что новое правительство будет принимать страну, которая стабильна и развивается. 

Читай также: Гройсман: Вводим экономический безвиз с Израилем

Политик добавил, что в дальнейшем одной из главных дел его профессиональной жизни останется децентрализация. Он также поблагодарил каждого, с кем работал в правительстве в последние годы как премьер.

Напомним, ранее Владимир Гройсман выложил цифры госбюджета, который оставляет "в наследство" новому Кабмину.

 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram

Поделись:
Теги: Гройсман, Кабмин, премьер, правительство, Рада, выборы
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Адекваты    28.08.2019, 18:46
Оценка:  +2
Адекваты
Поцеловал кресло в сиденье?))
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь