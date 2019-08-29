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Зеленский пришел в Раду без галстука, в отличие от 4 предыдущих президентов

Комментариев: 21
Ранее без галстука никто из президентов не приходил.
Зеленский пришел в парламент без галстука
Зеленский пришел в парламент без галстука
скриншот из видео

Президент Украины Владимир Зеленский пришел на первое праздничное заседание Верховной Рады Украины без галстука в отличие от четырех бывших украинских гарантов. 

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На заседание были приглашены четыре предыдущих президента Украины Леонид Кравчук, Леонид Кучма, Виктор Ющенко, Петр Порошенко. По известным причинах не было только самого “легитимного” Януковича.

Все экс-президенты были с галстуками, кроме действующего главы государства Владимира Зеленского. Ранее никто из гарантов не приходил в парламент без галстука.

ВР посетили также предыдущие гаранты
ВР посетили также предыдущие гаранты
facebook.com/svyatoslav.tsegolko

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Кроме того, в ложе правительства расположились члены правительства во главе с премьер-министром Владимиром Гройсманом.

Заседание провел спикер ВР восьмого созыва Андрей Парубий. Начали минутой молчания по Героям, погибшим за независимость Украины.

Напомним, Разумков напомнил о “священном долге” новой власти. Спикер Верховной Рады поделился мыслями о первом заседании парламента.

 

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Теги: ВР, Зеленский, протокол, галстук
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Комментариев (21)
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страхшоссе    29.08.2019, 12:43
Оценка:  -2
страхшоссе
боится чтобы галстуком не удавили ...
Sancho-s    29.08.2019, 12:34
Оценка:  0
Sancho-s
Оч. оригинально
Адекваты    29.08.2019, 12:26
Оценка:  0
Адекваты
Он бы ещё футболку без пиджака надел!))
VSHIVANKA    29.08.2019, 12:17
Оценка:  -5
VSHIVANKA
ДЕЙСТВИТЕЛЬНО, ОЧЕНЬ ВЫЗЫВАЮЩЕ!!!!
ТО ЛИ ДЕЛО ДЫРЯВЫЕ НОСКИ И ПИДЖАК ЗАПРАВЛЕННЫЙ В ТРУСЫ!!!
СУГС !!!
Адекваты    29.08.2019, 12:27
Оценка:  +1
Адекваты
Во всех странах галстук для президента обязателен.Не любишь носить,не иди в Президенты.
Кырмызы_вэ_бейаз    29.08.2019, 12:40
Оценка:  0
Кырмызы_вэ_бейаз
К счастью, Вы не правы. Когда-то были обязательны фрак, цилиндр и белая манишка. Но, времена меняются и с ними мода.
realdassad    29.08.2019, 12:09
Оценка:  -3
realdassad
Дебилы уже начали миносувать,приказ плешивого...
VVTF2wtf    29.08.2019, 12:12
Оценка:  -1
VVTF2wtf
просто нахyй, бот. гoвно многостаночное....
ШтормЗайцев    29.08.2019, 12:08
Оценка:  -1
ШтормЗайцев
Я думал, он в красных трусселях прийдет , как в Одессе. ЗЕ все таки клоун, а это на всю жизнь.
VVTF2wtf    29.08.2019, 12:06
Оценка:  -4
VVTF2wtf
ЖУКОВСКИЙ (Московская обл.), 29 авг — РИА Новости. Россия получила от Индии аванс за С-400. Россия поставит Индии пять полков С-400 за 5,43 миллиарда долларов.
да чтож такое! наши враги все богатеют, новые технологии развивают и продают, а мы солдат от пьянства и тупости вылечить не можем!страшно...
ШтормЗайцев    29.08.2019, 12:09
Оценка:  0
ШтормЗайцев
Свой сказочный бред постите на своих родных рассейских сайтах.
VVTF2wtf    29.08.2019, 12:15
Оценка:  -2
VVTF2wtf
просто нахyй, бот-троль многостаночное...
realdassad    29.08.2019, 12:01
Оценка:  -5
realdassad
Он же не старый чмошник как в РФ и Украине в отдельности.
ШтормЗайцев    29.08.2019, 12:09
Оценка:  0
ШтормЗайцев
Возраст тут причем ?
ВосставшийИзБана    29.08.2019, 11:52
Оценка:  +1
ВосставшийИзБана
Ах! Если бы дело было только в галстуке, в этом нелепом куске ткани ......
asfd0    29.08.2019, 11:51
Оценка:  -1
asfd0
А зачем он вообще нужен (галстук) - дебильный атрибут европейской культуры.
ВосставшийИзБана    29.08.2019, 11:57
Оценка:  +4
ВосставшийИзБана
Врачи провели исследование и выяснили, что на галстуке наибольшая концентрация патогенной микрофлоры и кроме того туго завязанный галстук ухудшает снабжение мозга кислородом. Опираясь на эти исследования в ряде больниц врачам запретили носить галстуки.
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