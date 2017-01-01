Иоффе официально "запустил" Раду 9 созыва

Парламент 8 созыва официально прекратил свои полномочия.

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Дмитрий Разумков как глава временного президиума попросил депутатов зарегистрироваться в зале Верховной Рады после подписания ими присяги в кулуарах.

Он сообщил, что после выборов ВР ЦИК зарегистрировала 423 депутата. Принесли присягу 422 депутата. В зале зарегистрировались 405 народных депутатов.

После этого он пригласил Юлия Иоффе открыть первое пленарное заседание первой сессии ВР 9 созыва.

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Последний на правах самого старшего депутата пожелал новому парламенту начать возрождение экономики Украины, вернуть мир в страну, после чего объявил первую сессию ВР 9 созыва открытой.

После исполнения гимна Украины Разумков объявил о сложении полномочий ВР 8 созыва и выразил благодарность бывшим депутатам.

Напомним, ранее в ВР предложили ограничить депутатов в возможности подавать поправки к законопроектам.

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