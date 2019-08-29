Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Минирование Днепрогэс: В Запорожье задержан подозреваемый

Комментариев: 1
При обследовании плотины взрывоопасных предметов обнаружено не было.
"Минеру" грозит до 6 лет тюрьмы
"Минеру" грозит до 6 лет тюрьмы
verge.zp.ua

Правоохранители задержали жителя Запорожья по подозрению в заминировании Днепрогэса.

Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Запорожской области.

Читай также: Под Киевом СБУ разоблачила боевика “ДНР“

По данным ведомства, вчера, 28 августа, в 18:35 в Днепровский отдел полиции поступило сообщение от неизвестного о том, что заминирована плотина Днепрогэс. В ходе обследования плотины и прилегающей территории не было обнаружено никаких взрывоопасных предметов.

Позже полицейские установили, что ложный вызов совершил ранее судимый житель Приазовского района 1990 года рождения. Его задержали в порядке ст.208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

“По данному факту возбуждено уголовное производство по признакам ч.1 ст.259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до шести лет лишения свободы“, - сообщили в полиции.

Как сообщалось 13 июня, “Харьковводоканал“ пытался подорвать российский диверсант.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: минирование, Днепрогес, Запорожье
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
nelci    29.08.2019, 14:08
Оценка:  0
nelci
Творение ударников коммунистического труда надо беречь, подобных памятников социализма становится все меньше и меньше, особенно на Запорожье.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь