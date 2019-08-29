“Вздохнула с облегчением”: Савченко неожиданно пришла в Верховную Раду

Уже экс-нардеп сказала, что вздохнула с облегчением.

Народный депутат Верховной Рады восьмого созыва Надежда Савченко неожиданно пришла в парламент. Об этом передает NEWSONE.

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Савченко отметила, что в первый день Рады невозможно осознанно рассмотреть 70 законопроектов.

Если бездумно, то возможно все. Но если с умом, то лучше подумать 20 раз, - сказала экс-нардеп.

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Также Савченко констатировала, что украинскому народу все равно на то, кто пришел к власти. Люди просто хотят, чтоб их проблемы решили. Совершенно все равно на тот факт, кто будет решать эти проблемы.

Сегодня мой последний рабочий день. Я вздохнула с облегчением, но я не увидела, чтобы люди это поняли. Дело в том, что им все равно, какая власть: предыдущая, будущая, следующая. Люди просто хотят, чтобы их проблемы были решены. И мне от этого тяжело, - добавила Савченко.

Напомним, отдельным депутатам могут запретить вносить поправки к законам. Один из вариантов - разрешить вносить поправки только группам из 20 человек.

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