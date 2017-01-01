Трагедия в Дрогобыче: В области объявили двухдневный траур

В Львовской облгосадминистрации призвали ограничить проведение развлекательно-концертных мероприятий.

В связи с трагедией, которая произошла в Дрогобыче в ночь на 28 августа, Львовская облгосадминистрация объявила на территории области двухдневный траур по погибшим. Траурными днями объявлены 29 и 30 августа, сообщает пресс-служба ОГА.

В знак скорби по погибшим в дни траура на всей территории Львовской области призываем приспустить Государственный флаг Украины с траурной лентой на зданиях и сооружениях местного самоуправления, коммунальных предприятий, учреждений и организаций и др. на территории всей области, - говорится в сообщении.

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Кроме того, в ОГА призвали ограничить проведение развлекательно-концертных мероприятий, а в заведениях торговли, ресторанного хозяйства и в общественном транспорте - рекомендуется не включать развлекательную музыку.

Львовская областная государственная администрация выражает соболезнования родным и близким по поводу невосполнимой утраты, - отметили в пресс-службе.

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Напомним, под руинами в Дрогобыче нашли тела восьми погибших. Поисково-спасательная операция окончена. Найдены тела восьми человек, среди них - пятилетний мальчик. Под завалами дома людей больше нет.

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