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В Украину едет миссия МВФ - Гончарук

Комментариев: 1
Правительство надеется подписать новую долгосрочную программу сотрудничества с фондом.
Новый Кабмин надеется договориться с МВФ
Новый Кабмин надеется договориться с МВФ
пресс-служба МВФ

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Миссия Международного валютного фонда прибудет в Киев в течение ближайших недель. Об этом сказал новый премьер Алексей Гончарук, выступая с трибуны Верховной Рады, передает Корреспондент.

Гончарук отметил, что Украине нужна новая долгосрочная программа с МВФ на три-четыре года. Он добавил, что основой для улучшения инвестиционного имиджа Украины должно стать сотрудничество с международными организациями.

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"Поэтому уже через несколько недель в Киеве будет миссия МВФ, с которой мы будем вести переговоры о новой трех-четырехлетней программе", - сказал он.

Напомним, ранее премьер-министром Украины выбрали замглавы Офиса президента Алексея Гончарука.

 

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Теги: МВФ, премьер-министр, Алексей Гончарук
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Комментариев (1)
Trillioner    29.08.2019, 18:46
Оценка:  0
Trillioner
Первый шаг премьера - и сразу же с ошибки. Пошли в жо.пу это МВФ. Этим ты спасешь Украину...
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