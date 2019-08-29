В Украину едет миссия МВФ - Гончарук

Правительство надеется подписать новую долгосрочную программу сотрудничества с фондом.

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Миссия Международного валютного фонда прибудет в Киев в течение ближайших недель. Об этом сказал новый премьер Алексей Гончарук, выступая с трибуны Верховной Рады, передает Корреспондент.

Гончарук отметил, что Украине нужна новая долгосрочная программа с МВФ на три-четыре года. Он добавил, что основой для улучшения инвестиционного имиджа Украины должно стать сотрудничество с международными организациями.

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"Поэтому уже через несколько недель в Киеве будет миссия МВФ, с которой мы будем вести переговоры о новой трех-четырехлетней программе", - сказал он.

Напомним, ранее премьер-министром Украины выбрали замглавы Офиса президента Алексея Гончарука.

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