Порошенко в Раде устроил перепалку с Шуфричем

Между пятым президентом и депутатом от Оппозиционной платформы – за жизнь в парламенте разгорелся конфликт.



Между бывшим президентом Петром Порошенко и народным депутатом от Оппозиционной платформы – за жизнь Нестором Шуфричем произошла словесная перепалка во время заседания Верховной Рады в четверг, 29 августа.



Поводом для нее стало высказывание нардепа от Слуги народа Максима Бужанского. Парламентарий в обращении к новому главе ГПУ Руслану Рябошапке заявил, что экс-генпрокурор Юрий Луценко умышленно саботировал расследование уголовных дел, которые непосредственно касаются Порошенко.



Экс-президент, в свою очередь, заявил, что виновных в Украине определяет суд, а не прокуратура, и уж тем более не народные депутаты в Раде.



"Я прошу с самого начала, чтобы мы убрали эту позорную традицию… Есть правоохранительные органы и беспристрастное, качественное расследование, равенство всех перед законом, верховенство права является признаком европейской и евроатлантической интеграции", – подчеркнул Порошенко.





"Меня не интересует мнение господина Шуфрича, кого он и о чем будет спрашивать, как представителя оккупационной платформы", – ответил пятый президент.







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Шуфрич же после этого пообещал, как римский политик Катон Старший, каждое выступление в парламенте заканчивать словами "А Петр Алексеевич среди нас", на что Порошенко указал, что мнение Шуфрича его не интересует."Меня не интересует мнение господина Шуфрича, кого он и о чем будет спрашивать, как представителя оккупационной платформы", – ответил пятый президент.

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