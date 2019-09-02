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“Город воинской славы”: Пушилин издал циничный указ по Иловайску

Комментариев: 6
Главарь боевиков показал верх цинизма.
Фото иллюстративное
Фото иллюстративное
УНИАН

Главарь “Донецкой народной республики” Денис Пушилин издал указ, согласно которому Иловайску присвоено звание “города воинской славы”. Об этом сообщают Факты и комментарии.

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Звание городу, через который уже шесть лет движется российская военная техника, присвоено “за мужество, стойкость и массовый героизм, проявленные защитниками города в борьбе за свободу и независимость республики”.

Вероятно, “мужеством” и “героизмом” Пушилин считает расстрел в упор оккупантами из всех видов вооружения колонны защитников Украины, которой гарантировали “зеленый коридор” при выходе из окружения.

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Напомним, в Британии заявили о российских танках под Иловайском в 2014 году. По данным расследовательской группы Forensic Architecture, в сражении под Иловайском принимали участие танки Т-72B3, имевшиеся на тот момент только в российской армии. 

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Теги: Пушилин, ДНР, Иловайск, звание
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Комментариев (6)
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Антибес    02.09.2019, 12:39
Оценка:  +2
Антибес
И снова наши пропагaндоны не говорят главного:"Зелёный корридор"предоставлялся лишь безоружным пешим бойцам.А не вооружённым до зубов,которые на бронетехнике,включая тяжёлую,пытались вырваться из"котла"с боем...А когда идёт бой,ни о каких"зелёных корридорах"и речи быть не может.
h_a_a_r_p    02.09.2019, 12:24
Оценка:  +3
h_a_a_r_p
"Звание городу, через который уже шесть лет движется российская военная техника " а у Украины какая военная техника ?
VSHIVANKA    02.09.2019, 12:07
Оценка:  -1
VSHIVANKA
ИЛОВАЙСК , ЗЕЛЕНОДОЛЬЕ , САУР МОГИЛА , ДЕБАЛЬЦЕВО......
СЛАВНЫЕ БЫЛИ ВРЕМЕНА.....
dimasvetik    02.09.2019, 12:19
Оценка:  -3
dimasvetik
пошло ты НАХ
Хитрый-Лис    02.09.2019, 12:22
Оценка:  -4
Хитрый-Лис
Особенно План «Барбаросса»
ПНХ    02.09.2019, 12:26
Оценка:  0
ПНХ
а че вы вонь подняли? вы тоже это отмечали)))))
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