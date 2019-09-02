“Город воинской славы”: Пушилин издал циничный указ по Иловайску

Главарь боевиков показал верх цинизма.

Главарь “Донецкой народной республики” Денис Пушилин издал указ, согласно которому Иловайску присвоено звание “города воинской славы”. Об этом сообщают Факты и комментарии.

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Звание городу, через который уже шесть лет движется российская военная техника, присвоено “за мужество, стойкость и массовый героизм, проявленные защитниками города в борьбе за свободу и независимость республики”.

Вероятно, “мужеством” и “героизмом” Пушилин считает расстрел в упор оккупантами из всех видов вооружения колонны защитников Украины, которой гарантировали “зеленый коридор” при выходе из окружения.

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Напомним, в Британии заявили о российских танках под Иловайском в 2014 году. По данным расследовательской группы Forensic Architecture, в сражении под Иловайском принимали участие танки Т-72B3, имевшиеся на тот момент только в российской армии.

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