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Первый президент Крыма впал в кому

Комментариев: 6
Мешков находится на лечении в Турции.
Юрий Мешков перенес инсульт
Юрий Мешков перенес инсульт
ru.krymr.com

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Первый президент Крыма Юрий Мешков перенес инсульт и находится в состоянии искусственной комы.

Об этом сообщает издание “Крым. Реалии“ со ссылкой на пророссийского общественного активиста Сергея Акимова.

По словам Акимова, Мешков находится на лечении в Турции.

“Его ввели в искусственную кому. Сегодня в 11:00 по московскому времени его должны начать из нее выводить. А как дальше будет - посмотрим“, - сказал активист.

Дочь Мешкова Марианна подтвердила информацию о болезни отца на своей странице в Facebook.

“Если чудом выживет, то останется инвалидом на всю жизнь“, - написала Мешкова.

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Напомним, Юрий Мешков был первым и единственным президентом республики Крым. В 1994 году на выборах президента Крыма за Мешкова, представлявшего блок “Россия“, проголосовали 72,9% избирателей. Глава республики объявил курс на интеграцию с Россией, перевел полуостров на московское время и пообещал крымчанам российское гражданство. Также на полуострове при нем провели референдум о возвращении республике широкой автономии. Тогда 83% жителей поддержали проект Мешкова.

В марте 1995 года Верховная Рада Украины в одностороннем порядке отменила действие крымской конституции и упразднила пост президента. Мешкова отстранили от должности, после чего он переехал в Москву.

Как сообщалось 14 апреля, Джемилев задал Зеленскому 5 вопросов о Крыме.

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Теги: Крым, Юрий Мешков
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Комментариев (6)
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Letohradek    02.09.2019, 15:58
Оценка:  0
Letohradek
Странно, что фанат рускага мира лечится в Турции?? Камни с неба в оккупированном Крыму ему не дороги?
Зорян_и_Шкиряк    02.09.2019, 15:42
Оценка:  0
Зорян_и_Шкиряк
То есть получается, что Крым с самого начала был антиукраинским в подавляющем большинстве своего населения.
Не так ли?
Глод    02.09.2019, 15:31
Оценка:  +1
Глод
Но он своей цели добился.
Бувший_східняк    02.09.2019, 15:16
Оценка:  -2
Бувший_східняк
Кома, куме, це ще не крапка.
Хитрый-Лис    02.09.2019, 15:09
Оценка:  +2
Хитрый-Лис
а Пачему не в мАцкве лечение?
Глод    02.09.2019, 15:35
Оценка:  -3
Глод
Там врачи криворукие.
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