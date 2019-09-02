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Москалькова заверила, что вопрос обмена пленными решается

Комментариев: 2
Российский омбудсмен напомнила о необходимости оформления всех документов.
Москалькова прокомментировала обмен пленными
Москалькова прокомментировала обмен пленными
УНИАН

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Уполномоченный при президенте РФ по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что в настоящее время оформляются документы для взаимного освобождения пленными и заключенными между Россией и Украиной, передает "Интерфакс-Украина"

"Очень важно, чтобы люди могли вернуться домой. Нужно провести ряд юридических процедур, связанных с оформлением документов, другими вопросами, но процесс начался, такие переговоры ведутся", - сказала Москалькова.

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Напомним, ранее в Офисе президента призвали не разводить панику вокруг темы обмена пленными и заключенными.

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Теги: Москалькова, пленные, заключенные, Украина, РФ
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Комментариев (2)
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Хитрый-Лис    02.09.2019, 15:20
Оценка:  -2
Хитрый-Лис
Губы у неё зачётные для отсоса - рабоче крестьянские
Юдзиро2019    02.09.2019, 16:02
Оценка:  0
Юдзиро2019
Хитрый-Лис
На 100% уверен, что твои холопские губищи более зачетные для отсоса!
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