Москалькова заверила, что вопрос обмена пленными решается

Российский омбудсмен напомнила о необходимости оформления всех документов.

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Уполномоченный при президенте РФ по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что в настоящее время оформляются документы для взаимного освобождения пленными и заключенными между Россией и Украиной, передает "Интерфакс-Украина"

"Очень важно, чтобы люди могли вернуться домой. Нужно провести ряд юридических процедур, связанных с оформлением документов, другими вопросами, но процесс начался, такие переговоры ведутся", - сказала Москалькова.

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Напомним, ранее в Офисе президента призвали не разводить панику вокруг темы обмена пленными и заключенными.

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