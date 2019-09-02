Москалькова заверила, что вопрос обмена пленными решается
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Уполномоченный при президенте РФ по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что в настоящее время оформляются документы для взаимного освобождения пленными и заключенными между Россией и Украиной, передает "Интерфакс-Украина"
"Очень важно, чтобы люди могли вернуться домой. Нужно провести ряд юридических процедур, связанных с оформлением документов, другими вопросами, но процесс начался, такие переговоры ведутся", - сказала Москалькова.
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Напомним, ранее в Офисе президента призвали не разводить панику вокруг темы обмена пленными и заключенными.
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