В Укрзализныце поддерживают планы правительства разделить компанию на три части

Реализовать реформу Укрзализныци невозможно без государственного финансирования пассажирских перевозок .

До конца 2019 года будет разработан план реструктуризации Укрзализныци 24tv.ua

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Руководитель Укрзализныци Евгений Кравцов сообщил, что поддерживает планы правительства и Офиса президента по реформе компании. Реформа, в частности, предусматривает разделение УЗ на три части.

Об этом Кравцов сообщил в Facebook.

Также Кравцов заявил, что вовремя выполнит поручение президента и разработает план реструктуризации компании.

"Поручение Владимира Зеленского выполним в срок", — сообщил Кравцов.

По его словам, модель, которая предусматривает разделение «Укрзализныци» на три части — инфраструктурную, грузовую и пассажирскую — утвердило еще предыдущее правительство.

"Главное в ней, что инфраструктура остается в государственном регулировании, а пассажирские и грузовые перевозки осуществляются на рыночных условиях. Все эти базовые элементы являются частью Стратегии УЗ", — добавил Кравцов.

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Он также отметил, что реализовать реформу Укрзализныци невозможно без государственного финансирования пассажирских перевозок и содействия в решении социальных вопросов, которые возникнут в процессе реструктуризации компании.

2 сентября Владимир Зеленский поручил до конца 2019 года разработать план реструктуризации Укрзализныци.

Напомним, что премьер-министр Украины Алексей Гончарук предлагал разделить Укрзализныцю на три компании, две из которых приватизировать. В государственной собственности, согласно замыслу премьера, должно остаться только железнодорожное полотно.

Как сообщалось, 2 сентября Гончарук рассказал о результатах первого заседания Кабмина.

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