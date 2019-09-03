Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Полтавской области повесилась 7-летняя девочка

Комментариев: 0
Тело ребенка нашли в собственном доме.
Фото иллюстративное
Фото иллюстративное
depositphotos.com

В селе Максимовка Полтавской области повесилась семилетняя девочка. Об этом сообщили в пресс-службе Управления по вопросам гражданской защиты Полтавской облгосадминистрации.

Читай также: В Киевском ботаническом саду нашли труп с запиской

По предварительной информации, тело ребенка в подвешенном состоянии с петлей на шее обнаружили родители. Девочка свела счеты с жизнью в собственном доме.

На данный момент правоохранители расследуют все обстоятельства чудовищного происшествия. Тело ребенка для установления причины смерти направлено в Карловское отделение областного бюро судебно-медицинской экспертизы.

Читай также: Под Одессой муж застрелился после ссоры с женой

Причина чудовищного поступка девочки пока не названа. Ребенок не оставил предсмертной записки.

Напомним, в Киевской области четверо мужчин совершили самоубийство. Почти во всех случаях причиной самоубийства стала бытовая проблема. Все четыре смерти произошли с разницей в несколько часов.

 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram

Поделись:
Теги: самоубийство, ребенок, повесилась, Полтава
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Зарин_и_Зоман    03.09.2019, 10:15
Оценка:  0
Зарин_и_Зоман
И вновь в рубрике "Украина. Их нравы" чудовищные новости идиотской страны. Случившееся, если это не убийство, не укладывается в голове! Да и убийство тоже с трудом понимается.
Это новое поколение Украины? Они будет создавать "Житие по-новому"?
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь