В Полтавской области повесилась 7-летняя девочка

Тело ребенка нашли в собственном доме.

В селе Максимовка Полтавской области повесилась семилетняя девочка. Об этом сообщили в пресс-службе Управления по вопросам гражданской защиты Полтавской облгосадминистрации.

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По предварительной информации, тело ребенка в подвешенном состоянии с петлей на шее обнаружили родители. Девочка свела счеты с жизнью в собственном доме.

На данный момент правоохранители расследуют все обстоятельства чудовищного происшествия. Тело ребенка для установления причины смерти направлено в Карловское отделение областного бюро судебно-медицинской экспертизы.

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Причина чудовищного поступка девочки пока не названа. Ребенок не оставил предсмертной записки.

Напомним, в Киевской области четверо мужчин совершили самоубийство. Почти во всех случаях причиной самоубийства стала бытовая проблема. Все четыре смерти произошли с разницей в несколько часов.

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