Новая схема обмена пленными: После возвращения моряков осудят заочно

Фигурантов обмена передадут в другую страну с копиями их уголовных дел, а за преступления осудят заочно.

Возвращение моряков не освободить их от судов РФ EPA/UPG

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Стала известна новая схема, которая может быть использована при обмене пленными между Украиной и Россией. Об этом сообщает Коммерсант со ссылкой на источник, близкий к переговорам.

По данным собеседника издания, в настоящее время процесс обмена тормозится из-за того, что стороны не смогли договориться о юридических основаниях освобождения и передачи друг другу заключенных.

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Согласно новому плану, если осужденные в соответствии с этой схемой вернутся на родину после президентских указов об их помиловании, то пленных отправят в Украину и в Россию с нотариально заверенными копиями их уголовных дел, а за преступления осудят заочно.

"Это связано с тем, что власти Украины с самого начала признавали уголовное преследование моряков незаконным, требуя их освобождения без всяких поводов и условий", - говорит источник.

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"Таким образом, получив копию, а не подлинное дело, правоохранительным органам Украины не придется, как это предусматривалось первоначальной схемой, прекращать уголовное преследование своих же граждан", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что обмен тормозится из-за того, что стороны не смогли договориться о юридических основаниях освобождения и передачи друг другу заключенных.

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