В ОПЗЖ заявили о риске репрессий из-за отмены иммунитета

Во фракции сомневаются, что закон был принят конституционным способом.

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Отмена неприкосновенности нардепов неконституционным способом может закончиться репрессиями. Об этом заявил нардеп от ОПЗЖ Василий Нимченко, передает ZIK.

Комментируя отмену депутатской неприкосновенности, депутат предостерег, что придет следующая власть и скажет, что это неконституционно.

"Вы будете свидетелями, когда начнутся политические репрессии и все остальное. Ведь это не так просто делается. Нужно все делать взвешенно", - подчеркнул Нимченко.

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Ранее Верховная Рада отменила неприкосновенность 373 голосами. ОПЗЖ не дала ни одного голоса "за", 17 депутатов вообще отсутствовали на заседании.

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