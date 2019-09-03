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В ОПЗЖ заявили о риске репрессий из-за отмены иммунитета

Комментариев: 4
Во фракции сомневаются, что закон был принят конституционным способом.
Нимченко прокомментировал отмену неприкосновенности
Нимченко прокомментировал отмену неприкосновенности
УНИАН

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Отмена неприкосновенности нардепов неконституционным способом может закончиться репрессиями. Об этом заявил нардеп от ОПЗЖ Василий Нимченко, передает ZIK.

Комментируя отмену депутатской неприкосновенности, депутат предостерег, что придет следующая власть и скажет, что это неконституционно.

"Вы будете свидетелями, когда начнутся политические репрессии и все остальное. Ведь это не так просто делается. Нужно все делать взвешенно", - подчеркнул Нимченко. 

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Ранее Верховная Рада отменила неприкосновенность 373 голосами. ОПЗЖ не дала ни одного голоса "за", 17 депутатов вообще отсутствовали на заседании.

 

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Теги: Рада, депутаты, Конституция, неприкосновенность, иммунитет
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Комментариев (4)
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MNI1957    03.09.2019, 13:08
Оценка:  -1
MNI1957
завизжали
Carelessangel    03.09.2019, 12:44
Оценка:  +1
Carelessangel
о как пи до ры за пели
T-REX2    03.09.2019, 12:36
Оценка:  +5
T-REX2
....."а ты не воруй"
WTF2wtf    03.09.2019, 12:29
Оценка:  +4
WTF2wtf
Подгорает ... привыкли прикрываться депутатской неприкосновенностью
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