На Хортице обнаружили древнее святилище, которому пять тысяч лет

Комплекс обнаружил случайно один из археологов во время прогулки с сыном. Его исследование займет около месяца.

Запорожские археологи обнаружили на острове Хортица каменную конструкцию диаметром 9,5 метра. Предположительно, комплексу 4000 - 5000 лет. Об этом во вторник, 3 сентября, сообщает Укринформ со ссылкой на старшего научного сотрудника отдела охраны памятников истории, археологии и природы Национального заповедника Хортица Дмитрия Никоненко.

Святилище находится в балке Каракайка, всего в нескольких метрах от того, что мы исследовали в 2013 году, но значительно больше. Святилище в диаметре 9,5 метра. Видно, что в центре есть круг из массивных плит. Возможно, нас ожидает погребение, но это может быть и просто культовый памятник, - говорит Никоненко.

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Обнаружили святилище случайно. Как оказалось, Дмитрий гулял со своим маленьким сыном по острову и обратил внимание на поляну на возвышенности. Начал исследовать место специальным щупом и понял, что под песчаным грунтом камни. Уже через пару дней на поляне стартовали разведывательные работы.

Археологи говорят, что исследовать святилище будут примерно месяц.

Святыни - как пазлы. Сейчас они не собраны и поэтому картинка не понятна. Уверен, что Хортица преподнесет еще много сюрпризов, - говорит научный сотрудник заповедника Хортица Вячеслав Зайцев.

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К слову, он считает, что обнаруженные камни - это крепида и в ее основе, скорее всего, есть захоронения.

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